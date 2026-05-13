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Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Croacia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Croatia
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Croacia para el Mundial de la FIFA de 2026

Aunque aún no han alcanzado la gloria definitiva, Croacia ha demostrado que no se le puede descartar en los Mundiales.

Tras quedar entre los tres primeros en los dos últimos torneos, los croatas completaron una fase de clasificación invictos, ganando siete de sus ocho partidos para llegar a la fase final en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque han perdido a algunos jugadores clave por retiro y otras estrellas ya pasaron su mejor momento, el legendario Luka Modric sigue a gran nivel. El equipo de Zlatko Dalic será un duro rival para sus oponentes este verano, incluido Inglaterra en el Grupo L.

También se medirá a Ghana y Panamá, y sueña con avanzar otra vez en la fase eliminatoria.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Porteros

    Se espera que Dominik Livakovic sea el portero titular de Croacia. El guardameta del Dinamo de Zagreb brilló en el Mundial 2022 y llevó a su equipo a las semifinales con sus paradas ante Japón y Brasil en las tandas de penaltis. Sus suplentes, Dominik Kotarski, Ivor Pandur e Ivica Ivusic, apenas suman nueve partidos internacionales.

    JugadorClub
    Dominik LivakovicDinamo de Zagreb
    Dominik KotarskiCopenhague
    Ivor PandurHull City
    Ivica IvusicHajduk Split
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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Defensas

    Croacia tiene una defensa con amplia experiencia en las cinco principales ligas europeas. Josko Gvardiol, su figura, actuará como lateral. Duje Caleta-Car y Josip Stanisic refuerzan la zaga.

    Además, cuentan con profundidad en el banquillo: Borna Sosa, del Crystal Palace, y el joven Luka Vuskovic, cedido en el Hamburgo por el Tottenham, deberían estar en la lista final de 26.

    JugadorClub
    Josko GvardiolManchester City
    Duje Caleta-CarReal Sociedad
    Josip StanisicBayern de Múnich
    Josip JuranovicUnion Berlin
    Borna SosaCrystal Palace
    Josip SutaloAjax
    Luka VuskovicHamburgo
    Marin PongracicFiorentina
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-CZEAFP

    Centrocampistas

    El punto fuerte de Croacia siempre ha sido la calidad de sus centrocampistas. Aunque Marcelo Brozović e Ivan Rakitić ya no están en el equipo, Luka Modrić sigue siendo tan fiable como siempre, mientras que Andrej Kramarić también cuenta con una gran experiencia, con más de 100 partidos internacionales a sus espaldas.

    Mario Pasalic ha brillado con el Atalanta y debería tener muchos minutos en Norteamérica, al igual que el veterano Mateo Kovacic.

    JugadorClub
    Luka ModricAC Milan
    Andrej KramarićHoffenheim
    Mario PašalićAtalanta
    Nikola VlasicTorino
    Mateo KovacicManchester City
    Lovro MajerWolfsburgo
    Nikola MoroBolonia
    Petar ŠušakInter de Milán
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-GIB-CROAFP

    Atacantes

    Croacia podría sufrir en ataque este verano. Aunque Ivan Perišić responde cuando se le necesita, el seleccionador Dalic ha rotado a los delanteros centro porque ninguno se ha consolidado en el puesto en las últimas convocatorias.

    Ante Budimir podría ser el elegido por su experiencia, aunque no ha brillado con los Vatreni. Lo mismo ocurre con Petar Musa, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic y Mislav Orsic: todos son jóvenes y les falta rodaje internacional, salvo Orsic, de 33 años, uno de los veteranos del plantel. 

    JugadorClub
    Ante BudimirOsasuna
    Petar MusaFC Dallas
    Iván PerišićPSV Eindhoven
    Igor MatanovicFriburgo
    Franjo IvanovicBenfica
    Mislav OršićPafos
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBAFP

    Las estrellas de la selección croata

    Para sorprender de nuevo y alcanzar las semifinales, Croacia necesita que sus veteranas estrellas rindan al máximo. A sus 40 años, Luka Modric mantiene su nivel en el AC Milan, y Mateo Kovacic, pese a las lesiones, será clave en el centro del campo.

    Ivan Perisic suele anotar en Mundiales, y en defensa Josko Gvardiol aportará solidez y peligro a balón parado. Croacia ya ha mostrado su resistencia en grandes torneos, y el portero Dominik Livakovic espera brillar de nuevo en una posible tanda de penaltis.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-PORAFP

    Once inicial previsto de Croacia para el Mundial de 2026

    Croacia tiene una defensa y un centro del campo bastante consolidados, pero Dalic debe decidir cómo encajar a tantos jugadores de carácter central en un mismo once.

    Además, el seleccionador ha probado varios delanteros centro en las últimas convocatorias sin encontrar aún al ideal.

    En la práctica, Croacia se apoyará en sus estrellas defensivas y de mediocampo para consolidar una base sólida y dejar huella en el Mundial, con Budimir como posible referente goleador.

    Once inicial previsto (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

Amistosos
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