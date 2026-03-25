Convocatoria de Corea del Sur para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Corea del Sur ya se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, al igual que Japón, será uno de los equipos a seguir del subcontinente asiático.

Tras quedar eliminada en la fase de grupos en sus participaciones en los Mundiales de 2014 y 2018, logró romper esa racha al clasificarse para los octavos de final en 2022. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada por Brasil en la fase eliminatoria.

La mejor actuación de Corea del Sur en un Mundial se produjo en 2002, cuando fue coanfitriona del torneo. Contra todo pronóstico, llegó a semifinales y terminó cuarta, un logro histórico que sigue sin tener parangón en el fútbol asiático.

¿Podrá recrear esa magia 24 años después?