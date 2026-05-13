Convocatoria de Bélgica para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Bélgica podría ser la sorpresa del Mundial 2026 y pelear por el título.

Los Diablos Rojos han tenido a algunos de los mejores jugadores del mundo en los últimos años, pero su «generación dorada» se quedó a las puertas de la gloria en los grandes torneos.

Ha disputado 13 Copas, ausentándose en 1958-1966, 1974, 1978, 2006 y 2010, y no participó en 1950.

Su mejor actuación llegó en 2018, cuando, liderados por Kevin De Bruyne, alcanzaron las semifinales y finalizaron terceros tras vencer a Inglaterra en el partido por el bronce. ¿Podrán dar dos pasos más y coronarse en 2026?