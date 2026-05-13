Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP
Harry Sherlock

Traducido por

Convocatoria de Bélgica para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Belgium
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bélgica podría ser la sorpresa del Mundial 2026 y pelear por el título. 

Los Diablos Rojos han tenido a algunos de los mejores jugadores del mundo en los últimos años, pero su «generación dorada» se quedó a las puertas de la gloria en los grandes torneos. 

Ha disputado 13 Copas, ausentándose en 1958-1966, 1974, 1978, 2006 y 2010, y no participó en 1950.

Su mejor actuación llegó en 2018, cuando, liderados por Kevin De Bruyne, alcanzaron las semifinales y finalizaron terceros tras vencer a Inglaterra en el partido por el bronce. ¿Podrán dar dos pasos más y coronarse en 2026?

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    Bélgica cuenta con uno de los mejores porteros del mundo: Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid suma más de 100 partidos internacionales y ganó el Guante de Oro en el Mundial, en el que los Diablos Rojos quedaron terceros, tras una racha de actuaciones excepcionales. 

    Le respaldan Matz Sels, del Nottingham Forest, y Senne Lammens, del Manchester United, quien se ha consolidado como uno de los mejores porteros de la Premier League. Probablemente este trío acuda al torneo, aunque Maarten Vandevoordt, del RB Leipzig, aspira a sorprender a Sels o Lammens; difícilmente desplazará a Courtois.

    Mike Penders, cedido por el Chelsea al Estrasburgo, podría ser la sorpresa.

    JugadorClub
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Matz SelsNottingham Forest
    Senne LammensManchester United
    Maarten VandevoordtRB Leipzig
    Mike PendersEstrasburgo (cedido por el Chelsea)
    Nordin JackersClub Brujas
    • Anuncios
  • SOCCER WORLD CUP QUALIF NORTH MACEDONIA VS BELGIUMAFP

    Defensas

    En defensa, Bélgica ha renovado su plantilla tras la retirada de Jan Vertonghen y Toby Alderweireld. Aún así, mantiene a veteranos como Thomas Meunier y Timothy Castagne, con experiencia en ediciones anteriores del torneo. 

    Podrían sumarse jóvenes como Koni De Winter (23 años) y Zeno Debast (22).

    Wout Faes, del AS Mónaco, es otra alternativa a considerar.

    JugadorClub
    Wout FaesMónaco
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht de Fráncfort
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brujas
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquín SeysClub Brujas
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Centrocampistas

    Bélgica tiene un talento extraordinario en el centro del campo. Junto a Youri Tielemans y Axel Witsel, Kevin De Bruyne, a sus 34 años, sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del planeta. 

    Aunque este podría ser su último torneo antes de retirarse, cuentan con la joven promesa Nathan De Cat. El mediocampista de 17 años aún no ha debutado con la selección belga, pero su talento podría llevarlo al Mundial y dejar huella en la competición más importante del fútbol. 

    Además, jugadores con experiencia como Hans Vanaken aportarán apoyo cuando sea necesario.

    JugadorClub
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNápoles
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Nathan De CatAnderlecht
    Hans VanakenClub Brujas
    Diego MoreiraEstrasburgo
    Charles VanhoutteNiza
    Jorthy MokioAjax
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Atacantes

    Bélgica tiene un ataque impresionante. Además del goleador Romelu Lukaku, cuenta con extremos talentosos como Jeremy Doku (Manchester City) y Leandro Trossard (Arsenal). Lukaku, eso sí, se recupera de una lesión en el tendón de la corva.

    En el banquillo esperan goleadores experimentados como Lois Openda y Michy Batshuayi, y versátiles creadores como Charles De Ketelaere y Alexis Saelemaekers. 

    Velocidad y talento inundan la delantera. 

    JugadorClub
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNápoles
    Leandro TrossardArsenal
    Michy BatshuayiEintracht de Fráncfort
    Romeo VermantClub Brujas
    Malick FofanaLyon
    Lois OpendaJuventus
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Lucas StassinSaint-Étienne
    Mika GodtsAjax
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Las estrellas de Bélgica

    Kevin de Bruyne, uno de los mejores futbolistas del mundo, quiere dejar huella en el Mundial antes de retirarse. Romelu Lukaku, un delantero de élite, puede marcar en cualquier momento. 

    En la portería, Thibaut Courtois, uno de los mejores del mundo, será casi seguro el titular.

    Aunque no cuentan con un defensa claramente sobresaliente, se confía en que los deslumbrantes regates de Jeremy Doku y Leandro Trossard compensen esa ausencia. 

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Once inicial previsto de Bélgica para el Mundial de 2026

    Courtois será casi seguro el portero titular de Bélgica en el Mundial. 

    En defensa, Meunier y Castagne contenerán al rival, mientras que De Bruyne y Tielemans buscarán romper la zaga contraria. 

    Doku y Trossard, con un talento ofensivo extraordinario, podrían acompañar a Lukaku —si demuestra estar en forma— y crear problemas a cualquier defensa en el Mundial 2026. 

    Once inicial previsto (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

Amistosos
Croatia crest
Croatia
CRO
Belgium crest
Belgium
BEL