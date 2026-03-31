Convocatoria de Australia para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Australia se ha convertido ya en una presencia habitual en la Copa Mundial de la FIFA y volverá a participar en la edición de 2026 del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la edición anterior, en 2022, Australia logró romper las cadenas y alcanzar los octavos de final tras quedar encuadrada en un grupo difícil con Francia, Dinamarca y Túnez. A pesar de la derrota por 4-1 ante Francia, consiguió impresionantes victorias tanto sobre Dinamarca como sobre Túnez.

En el partido de octavos de final contra la futura campeona, Argentina, Australia estuvo a punto de lograr un milagroso empate en los últimos instantes del partido. Sin embargo, el portero argentino Emiliano Martínez realizó una fantástica parada decisiva, lo que permitió a Argentina pasar a cuartos de final con una ajustada victoria por 2-1.

Antes de eso, las australianas solo habían alcanzado la fase eliminatoria una vez, allá por 2006.

Tras asegurarse la clasificación para la gran cita de 2026 junto a selecciones como Irán, Uzbekistán, Japón, Corea del Sur y otras del subcontinente asiático, los Socceroos se muestran optimistas respecto a la posibilidad de llegar más lejos en el torneo en esta ocasión.