Convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Argentina, proclamada campeona del mundo en 2022, defenderá su codiciado título en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La Albiceleste derrotó a Francia en una emocionante final en el estadio Lusail de Catar para alzarse con su tercer título mundial, el primero desde el icónico triunfo de Diego Maradona en México en 1986. La brillante tripleta de Kylian Mbappé estuvo a punto de arrebatarle el partido al equipo de Lionel Scaloni, pero la heroicidad de Emiliano Martínez en la tanda de penaltis selló la victoria para los azul y blancos, coronando así el momento culminante de la ilustre carrera de Lionel Messi.

Se aseguraron cómodamente la clasificación para el Mundial de 2026 al encabezar la fase de clasificación de la CONMEBOL, tras vencer a su archirrival, Brasil, tanto en casa como a domicilio.

La Albiceleste es una potencia a tener en cuenta, tras haber ganado dos Copas América y un Mundial en solo cuatro años. Volverá a llegar al torneo como una de las favoritas, con jugadores de calidad en todas las posiciones, incluido el legendario Messi, que disputará su último Mundial. A pesar de su edad, Messi sigue rindiendo a un alto nivel en la MLS y sigue siendo capaz de cambiar el rumbo de los partidos por sí solo.

De cara a la gran cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.