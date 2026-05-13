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Gill Clark

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Convocatoria de Argelia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Algeria
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Argelia regresa al Mundial tras 12 años y llega con una plantilla llena de talento prometedor para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En 2014 alcanzaron los octavos de final y estuvieron cerca de eliminar a Alemania; la Mannschaft ganó 2-1 en la prórroga, pero el recuerdo de aquella actuación aún perdura.

Ahora, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, busca crear nuevos recuerdos y avanzar desde un grupo que comparte con la actual campeona, Argentina, además de Austria y Jordania.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.

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    Porteros

    El puesto de portero aún no tiene dueño, pues los Fennecs buscan un sustituto para Rais M’Bolhi. Sin embargo, un nombre familiar podría aparecer bajo los palos en el Mundial de 2026: Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine, adoptó la nacionalidad argelina el año pasado y debutó en la Copa Africana de Naciones de 2025 tras la lesión de rodilla de Alexis Guendouz.

    Zidane, que milita en la Segunda División española, jugó dos de los tres partidos de la fase de grupos, los octavos y los cuartos, pero no terminó de convencer.  Guendouz y Anthony Madrea siguen en la lucha. Además, el seleccionador, Vladimir Petkovic, ha convocado de urgencia al central de 19 años del Stade Rennais, Kilian Belazzoug, y a Melvin Mastil para los amistosos previos al Mundial, lo que abre la puerta a su posible inclusión.

    JugadorClub 
    Luca ZidaneGranada
    Alexis GuendouzMC Argel
    Anthony MandreaCaen
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  • Aissa Mandi AlgeriaGetty

    Defensas

    La defensa de Argelia incluye al lateral del Manchester City Rayan Ait-Nouri y a Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund. El equipo lo capitanea Aissa Mandi, que este año se convirtió en el jugador con más partidos internacionales de Argelia. Ya superó los 100 partidos con los Fennecs y este verano sumará más.

    Rafik Belghali, lateral que ha brillado con Petkovic, y Zidane, sancionados tras la trifulca en cuartos de la Copa Africana ante Nigeria, cumplirán sus castigos en la fase de clasificación y podrán jugar el Mundial.

    Zineddine Belaid y Samir Chergui, integrantes del plantel que alcanzó los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones, también aspiran a un lugar en la convocatoria. Chergui ya está en forma tras su lesión. Achraf Abada lucha por un puesto tras participar en los amistosos contra Guatemala y Uruguay, mientras que Mohamed Amine Tougai sigue en duda.

    Jaouen Hadjam sigue recuperándose de un tobillo complicado que le marginó de la Copa Africana de Naciones tras el partido contra Burkina Faso. El lateral Youcef Atal se perderá la convocatoria por una rotura del tendón de Aquiles que acabó con su temporada.

    JugadorClub 
    Aissa MandiLille
    Emile DorvalBari
    Mohamed Amine TougaiEspérance de Túnez
    Zineddine BelaidJS Kabylie
    Jaouen HadjamYoung Boys
    Rayan Ait-NouriManchester City
    Ramy BensebainiBorussia Dortmund
    Rafik BelghaliHellas Verona
    Samir CherguiParis FC
    Achraf AbadaUSM Argel
  • FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP

    Centrocampistas

    El centro del campo de Argelia para el Mundial 2026 mezcla juventud y experiencia. Ismael Bennacer, con más de 50 partidos internacionales, aspira a regresar tras recuperarse de una lesión en el tendón de la corva sufrida en la Copa Africana de Naciones. Cedido en el Dinamo de Zagreb, su ausencia en los amistosos de marzo fue sorpresiva.

    Adem Zorgane, Himad Abdelli y Nabil Bentaleb tampoco fueron convocados, ya que Petkovic prefirió probar nuevas opciones de cara al torneo de este verano, mientras que Ilan Kebbal se perdió la convocatoria por lesión.

    Estas ausencias facilitaron el regreso de Houssem Aouar y Yacine Titraoui, que aspiran a la lista final, mientras que Fares Chaibi tiene el puesto casi asegurado. La estrella del Eintracht de Fráncfort puede actuar en cualquier zona del centro del campo, pero brilla más en la posición de pivote, desde donde organiza el juego.

    El joven talento del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, ya atrajo miradas con sus actuaciones en la Bundesliga, y Adil Aouchiche, del Schalke, lucha por un lugar tras ser convocado en los amistosos de marzo.

    JugadorClub 
    Houssem Aouar Al Ittihad
    Adil AouchicheSchalke 04
    Hicham BoudaouiNiza
    Ismael BennacerDinamo de Zagreb
    Fares ChaibiEintracht de Fráncfort
    Ibrahim MazaBayer Leverkusen
    Yacine TitraouiCharleroi
    Ramiz ZerroukiTwente
    Nabil BentalebLille
    Ilan KebbalParís FC
  • FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP

    Atacantes

    Riyad Mahrez, la gran estrella de Argelia, ha anunciado que este será su último Mundial. El extremo de 34 años ha sido clave para los Fennecs, y aunque se le echará de menos, el equipo mantiene un ataque talentoso. Anis Hadj Moussa aparece como su posible sucesor. 

    Mohamed Amoura, del Wolfsburgo, aporta 19 goles en 42 partidos internacionales y fue el máximo anotador africano en la eliminatoria mundialista con 10 tantos. Amine Gouiri, del Marsella, añade talento a la delantera.

    El joven Adil Boulbina, de 22 años, ya brilla: fue máximo goleador argelino en la Copa Árabe 2025 y marcó un gol decisivo en la prórroga de la Copa Africana que llevó a su país a cuartos. 

    Además, Farès Ghedjemis, seguido de cerca por Petkovic, podría entrar en la lista final para la Copa África de este verano.

    JugadorClub 
    Mohamed AmouraWerder Bremen
    Nadir BenboualiGyőri ETO
    Redouane BerkaneAl Wakrah
    Adil BoulbinaAl Duhail
    Amin ChiakhaRosenborg
    Amine GouiriMarsella
    Fares GhedjemisFrosinone
    Anis Hadj-MoussaFeyenoord
    Riyad MahrezAl-Ahli
    Bagdad BounedjahAl-Shamal
  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    Jugadores estrella de Argelia

    Riyad Mahrez, la gran estrella de Argelia, brilló en el Leicester City campeón de la Premier y luego ayudó al Manchester City a lograr el triplete. Hoy, en el Al-Ahli saudí, su creatividad y olfato goleador lo mantienen como líder y amenaza en la delantera.

    En defensa, Rayan Ait-Nouri, lateral ofensivo que también fichó por el Manchester City, aportará velocidad y proyección.

    En ataque, Mohamed Amoura, rápido delantero del Wolfsburgo capaz de jugar en cualquier posición del trío ofensivo, busca brillar y, de paso, llamar la atención de la Premier League.

    Tampoco hay que olvidar a Amine Gouiri. El delantero del Marsella se perdió la Copa Africana de Naciones por una lesión en el hombro, pero regresó con fuerza y marcó cinco goles en ocho partidos. Su talento es indudable y este verano puede tener algo que demostrar.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    Once inicial previsto de Argelia para el Mundial de 2026

    La portería aún es una incógnita. Luca Zidane atajó en la Copa Africana de Naciones y aspira a ser titular en el debut contra Argentina.

    En la defensa, Rayan Ait-Nouri, Aissa Mandi y Ramy Bensebaini tienen la titularidad casi asegurada. Rafik Belghali, lateral derecho en la Copa Africana, aspira a mantener su lugar.

    Fares Chaibi anclará el centro del campo, con Ismael Bennacer e Hicham Boudaoui como posibles compañeros de la estrella del Eintracht de Fráncfort en el tridente ofensivo preferido por Petkovic.

    En ataque, Mahrez actuará en la derecha, Ibrahim Maza en el centro y Mohamed Amoura en la izquierda.

    Once inicial previsto (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura.