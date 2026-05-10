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¡Contrato rescindido! El delantero del Liverpool, fichado por 85 millones de libras, se marchará libre este verano
¿Se vislumbra el regreso a la Premier League?
Núñez fichó por Al Hilal procedente del Liverpool el pasado verano por 53 millones de euros. Sin embargo, los Reds incluyeron una cláusula que podía elevar el coste a 85 millones de libras cuando lo ficharon del Benfica hace cuatro años. Ahora está listo para marcharse como agente libre y se habla de un regreso a la Premier League, ya que, según se informa, tanto el Newcastle United como el Chelsea siguen de cerca la situación. Entonces, ¿por qué decidió el Al Hilal cortar por lo sano de forma tan abrupta?
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Núñez queda fuera de la convocatoria para la Liga Profesional de Arabia Saudí
Durante el mercado de invierno, Núñez perdió su licencia para jugar en la Liga Profesional de Arabia Saudí tras el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal. La norma que limita a diez extranjeros por plantilla (ocho mayores y dos menores de 20 años) forzó su salida.
Antes de su exclusión, Núñez, en 22 partidos, marcó nueve goles y dio cinco asistencias. Desde su llegada a principios de febrero, Benzema ha igualado esos números en 10 encuentros menos.
Qué mal momento, justo antes del Mundial
Para Núñez, el momento no podría ser peor, con el Mundial a la vuelta de la esquina este verano. El jugador de 26 años no ha jugado con su club desde el 16 de febrero. En el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC, cuando aún era elegible, Núñez marcó dos goles. Sin embargo, no fue convocado para la eliminatoria de octavos de final en abril, lo que pone en duda su lugar en la selección nacional. En los amistosos contra Inglaterra y Argelia a finales de marzo entró como suplente en los últimos minutos de ambos partidos, lo que al menos debería garantizarle un puesto en la convocatoria.