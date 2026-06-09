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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Conseguir la clasificación automática para el Mundial femenino se les escapó a las Lionesses, que ahora se recuperan y se preparan para la repesca

Women's football
Inglaterra
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Inglaterra vs Ucrania
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El viernes, Inglaterra tenía todo a su favor. Visitaba a España en Mallorca con la clasificación directa al Mundial Femenino de 2027 en juego. Un empate les bastaba para viajar a Brasil y enviar a una de sus principales rivales a la repesca. Sin embargo, desperdiciaron la ocasión y cayeron 4-0, la peor derrota desde la llegada de Sarina Wiegman.

«Esperaba un partido muy reñido», declaró la seleccionadora de Inglaterra tras el encuentro, y tenía motivos para ello. Solo una vez, en 2017, el marcador se inclinó por más de un gol; el resto han sido duelos igualados que se definen por detalles.

El viernes el duelo empezó igualado, pero cuando Patri Guijarro rompió el empate a los 19 minutos, las Lionesses cedieron de forma inusual. «Esta noche hubo una diferencia porque estuvimos decepcionantes», añadió Wiegman.

No solo fue la peor derrota de la era de la holandesa —y la más dura de Inglaterra desde 2009—, sino que también hizo que las campeonas de Europa perdieran el liderato en la carrera por la única plaza de clasificación automática para la Copa del Mundo Femenina de 2027 en este grupo difícil.

España, que puede sellar su billete venciendo a Islandia el martes, ahora manda. Las Leonas necesitan un favor nórdico para evitar la repesca, algo muy improbable.

¿Cómo afecta esto a la preparación de Inglaterra para el torneo? ¿Y qué golpe supone para las Lionesses y sus esperanzas de ganar la Copa del Mundo el próximo verano?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Aún se espera la clasificación

    Aunque probablemente deba disputar la repesca, aún sorprendería que Inglaterra no se clasifique para el torneo de Brasil.

    Las eliminatorias constan de dos rondas, ambas a doble partido, lo que reduce las posibilidades de que un resultado inesperado en un solo encuentro elimine a las Lionesses. El equipo de Wiegman será además uno de los mejores de la fase, ya que se enfrentará a un equipo de la Liga C en la primera ronda y, en la segunda, a un cuarto de la Liga A o a uno de la Liga B.

    En resumen, el resultado del viernes no reduce sus opciones de ir al Mundial, solo alarga el camino.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Oportunidades de aprendizaje reducidas al mínimo

    Sin embargo, esos cambios no son lo ideal para Inglaterra, pues lo mejor sería la clasificación automática y poder organizar los amistosos que desee en las dos últimas convocatorias internacionales del año.

    En la preparación para el torneo de 2023, antes de su histórica final, las Lionesses midieron fuerzas con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y Brasil en la Finalissima, lo que las sacó de su burbuja europea.

    Ahora deberán medirse a rivales conocidos o contra los que son claras favoritas, con escasas posibilidades de aprendizaje hasta fin de año.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Nos esperan diferentes retos

    Es un duro golpe, pues Wiegman quiere entender qué pasó el viernes contra España.

    «Ahora me pregunto: ¿qué lo provocó?», reflexionó tras la derrota. «Debemos descubrir qué falló».

    El cuerpo técnico inglés puede analizar el encuentro a posteriori, pero volver a llevar a las Lionesses al campo contra rivales de élite cuanto antes sería un buen banco de pruebas, aunque no sea en un entorno competitivo.

    Hay problemas en defensa que requieren atención, pero en las eliminatorias no encontrarán un rival como España. Sea quien sea el próximo adversario, se espera que Inglaterra domine la posesión y genere peligro al contraataque. Eso no equivale a sufrir la presión constante de una de las mejores selecciones del mundo.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    ¿Se suspende la experimentación?

    Las eliminatorias serán partidos reñidos y cruciales, así que habrá pocas oportunidades para rotar jugadores, a menos que Inglaterra consiga una ventaja insuperable en la ida.

    La plantilla cuenta con veteranas que ganaron la Eurocopa el verano pasado, pero también con jugadoras con poca experiencia internacional.

    En los amistosos de finales de 2025 surgieron nombres como Lucia Kendall, titular ante España en Wembley, o Taylor Hinds, lateral izquierda con pocos minutos. Sin embargo, Wiegman tendrá menos margen para probar en partidos de ganar o ganar.

    En 2026 no habrá más amistosos hasta justo antes del Mundial por la Liga de Naciones Femenina 2027, así que las oportunidades de probar serán escasas.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    El lado positivo

    No todo es negativo. La derrota del viernes puede ser una valiosa lección para Inglaterra a largo plazo. Como dijo Lauren Hemp el lunes: «En partidos así se aprende más». Y las Lionesses no juegan muchos así.

    España ya había mostrado su dominio en duelos anteriores, pero en los más igualados Inglaterra suele imponerse. Los resultados, por desgracia, han disimulado algunas grietas del equipo de Wiegman, evidentes en Mallorca.

    Además, los partidos de eliminatoria ofrecen ventajas: las Lionesses rara vez juegan fuera, solo lo imprescindible en esas fases, y este aspecto ya se señaló tras el revés del viernes. Los amistosos se celebran casi siempre en casa: el último fuera fue en territorio neutral a principios de 2024, y el anterior data de abril de 2021. Disputar dos encuentros a domicilio en la repesca puede ser positivo.

    Además, podrían enfrentarse a buenos equipos. Los rivales de la Liga C no deberían ser un obstáculo en la primera ronda, pero en la segunda podrían encontrar rivales peligrosos. Si las Lionesses ganan, tampoco sería malo.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    En desventaja

    Sin embargo, mientras Inglaterra se prepara para esas eliminatorias, España —actual campeona del mundo y principal rival de las «Leonas»— jugará contra las mejores selecciones para estar lista ante equipos menos conocidos que podría enfrentar en el Mundial.

    Japón, que se clasificó al ganar la Copa de Asia en marzo, hará lo mismo, al igual que Alemania, tras vencer a Noruega el viernes y liderar el Grupo A2 antes de los partidos del martes. Mientras, Estados Unidos lleva meses en esa fase: ya jugó con Japón, Colombia, Brasil, Países Bajos y otros tras su oro olímpico del verano de 2024.

    Inglaterra, por tanto, parte en desventaja respecto a muchas de las aspirantes al título. Las Lionesses deben sacar el máximo de esta situación, primero en la repesca y luego en la Liga de Naciones del año que viene.

    Por ahora, el foco está en Ucrania este martes y en reaccionar a la derrota del viernes. Aún hay una pequeña opción de clasificación directa, pero lo prioritario es recuperar sensaciones y llegar en buena posición a la repesca para demostrar que, pese al tropiezo, Inglaterra sigue siendo candidata al Mundial Femenino de 2027.