«Esperaba un partido muy reñido», declaró la seleccionadora de Inglaterra tras el encuentro, y tenía motivos para ello. Solo una vez, en 2017, el marcador se inclinó por más de un gol; el resto han sido duelos igualados que se definen por detalles.

El viernes el duelo empezó igualado, pero cuando Patri Guijarro rompió el empate a los 19 minutos, las Lionesses cedieron de forma inusual. «Esta noche hubo una diferencia porque estuvimos decepcionantes», añadió Wiegman.

No solo fue la peor derrota de la era de la holandesa —y la más dura de Inglaterra desde 2009—, sino que también hizo que las campeonas de Europa perdieran el liderato en la carrera por la única plaza de clasificación automática para la Copa del Mundo Femenina de 2027 en este grupo difícil.

España, que puede sellar su billete venciendo a Islandia el martes, ahora manda. Las Leonas necesitan un favor nórdico para evitar la repesca, algo muy improbable.

¿Cómo afecta esto a la preparación de Inglaterra para el torneo? ¿Y qué golpe supone para las Lionesses y sus esperanzas de ganar la Copa del Mundo el próximo verano?