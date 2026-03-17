Conor Gallagher sufre «problemas de asma», mientras que Igor Tudor ofrece información sobre el estado físico de las estrellas del Tottenham antes del partido contra el Atlético

Los Spurs están preocupados por el estado físico de Gallagher de cara al crucial partido de vuelta de los octavos de final que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El internacional inglés, que llegó procedente del Atlético de Madrid en enero por 35 millones de libras, no participó en el entrenamiento del martes y no formó parte de la convocatoria durante el empate del fin de semana contra el Liverpool.

El entrenador interino Tudor explicó la situación del centrocampista antes de la conclusión de una eliminatoria en la que van perdiendo por 5-2 en el global, afirmando: «Veremos hoy qué podemos hacer porque, como sabéis, probablemente tiene problemas de asma. Tiene algún virus que le está causando molestias, así que mañana veremos si puede estar en el banquillo. No hay ningún peligro, pero aún así no está en condiciones de jugar».