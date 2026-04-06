Conoce al «otro» Luis Suárez: la nueva máquina goleadora del Sporting que hace que Viktor Gyökérs no se eche de menos ante el regreso del delantero del Arsenal a Lisboa

Esas cifras convencieron al Sporting para pagar por Gyokeres, en el verano de 2023, una cifra que resultó ser una ganga: 24 millones de euros (20 millones de libras esterlinas/27,5 millones de dólares). Posteriormente, el sueco llevó su juego a nuevas cotas en Lisboa, marcando 97 goles en solo 102 partidos con el Sporting, al tiempo que les ayudó a ganar dos títulos de liga consecutivos, así como la Copa de Portugal en 2025. Como dijo el entrenador del Sporting, Rui Borges, Gyokeres «marcó una época» en la historia del club.
La marcha de Gyokeres el verano pasado era, por tanto, inevitable, y fue el Arsenal quien dio el paso, asegurándose el fichaje del jugador de 27 años en una operación de 64 millones de libras (86 millones de dólares). A pesar de un comienzo lento, Gyokeres parece haber encontrado su sitio en el norte de Londres y suma 17 goles en todas las competiciones de cara al encuentro del martes contra su antiguo club en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Pero, aunque es probable que todas las miradas se centren en Gyokeres en el Estadio José Alvalade, el Sporting ya ha sabido superar con éxito la marcha de su antiguo número 9. Luis Suárez (¡no, no ese!) ha estado registrando cifras similares a las de Gyokeres desde su llegada a Lisboa, y probablemente será la clave para que el equipo de Borges plantee problemas a los Gunners, ya que, al igual que su predecesor, fue fichado de la segunda división.