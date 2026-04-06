Conoce al «otro» Luis Suárez: la nueva máquina goleadora del Sporting que hace que Viktor Gyökérs no se eche de menos ante el regreso del delantero del Arsenal a Lisboa

Sin embargo, Suárez no bajó de categoría con el Granada, ya que cambió España por Francia y fichó por el Marsella en el verano de 2022 por 10 millones de euros (8,5 millones de libras esterlinas/11,5 millones de dólares). Además, tuvo un debut de ensueño en la Ligue 1, al marcar dos goles en su primer partido contra el Reims y contribuir así a la victoria por 4-1.

Sin embargo, ese fue el punto álgido de la etapa de Suárez en el Stade Vélodrome. Solo disputaría diez partidos más —de los cuales solo tres como titular— y marcaría un gol más antes de ser considerado prescindible tan solo seis meses después de firmar un contrato de cinco años. Así, regresaría a España y ficharía por el Almería, amenazado por el descenso, en calidad de cedido en enero de 2023.

Se acordó que el Almería haría el traspaso definitivo si Suárez les ayudaba a mantenerse en La Liga, y aunque distó mucho de ser prolífico, los cuatro goles y cinco asistencias del colombiano fueron cruciales para que su nuevo equipo terminara solo un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.

Pero eso solo sería un respiro temporal. El Almería no logró ganar ninguno de sus primeros 28 partidos de La Liga en la temporada 2023-24 y acabó descendiendo tras acumular unos escasos 21 puntos. Suárez se vio obligado a ver la mayor parte de la temporada desde la banda tras sufrir una fractura en la pierna en los últimos compases del empate 3-3 de octubre contra su antiguo club, el Granada. En un cruel giro del destino, Suárez había marcado anteriormente un hat-trick en ese mismo partido, pero terminó el encuentro entre lágrimas y en camilla.

Esa lesión dejó a Suárez en un lugar oscuro, y luchó con su salud mental durante los meses siguientes.

«Pasé por una depresión de la que me recuperé poco a poco, con trabajo y psicólogos», reveló a El Espectador. «Ni siquiera podía levantarme de la cama. Tenía una lesión… Sin ella, no habría tocado fondo. Me ayudó a fortalecer mi capacidad mental. Cuando estaba lesionado, sentí que podía haberlo perdido todo, pero si no hubiera vivido esos momentos difíciles, no sería el jugador que soy hoy.

«Quería cambiarlo todo. Me dejé crecer un poco el pelo, cambié el nombre de mi camiseta [empezó a usar el nombre de su padre, Luiz Javier Suárez]. Son etapas que se cierran y otras que se abren».