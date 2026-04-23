¡Conmoción por las lesiones en el Barça y la selección española! Lamine Yamal podría enfrentarse al peor escenario antes del Mundial

Yamal sufrió una curiosa lesión contra el Celta de Vigo. En el minuto 40, el joven de 18 años transformó con maestría un penalti que él mismo había provocado, dando la ventaja al Barça, que acabó siendo el resultado final. Sin embargo, en lugar de celebrar, señaló al banquillo que se había lesionado. Luego se tumbó en el césped, mientras sus compañeros, desconcertados, se agolpaban a su alrededor.

El cuerpo médico lo atendió brevemente y, cojeando, se retiró al vestuario. Lo reemplazó Roony Bardghji.

Su baja complicaría la recta final de la temporada para el Barça, que, pese a su cómoda ventaja sobre el Real Madrid, aún debe asegurar el título. En mayo le espera el Clásico.