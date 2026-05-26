¡Conmoción en la directiva deportiva! La pesadilla del Fortuna Düsseldorf continúa tras el descenso

Así lo anunció el martes este club de larga tradición. Samir Arabi sustituirá a Mislintat, quien desde diciembre ocupaba el puesto de Klaus Allofs en Düsseldorf. Arabi, de 47 años, fue director deportivo del Arminia Bielefeld entre 2011 y 2023.
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«Tras un análisis interno conjunto, quedó claro que hay diferencias en las orientaciones estratégicas», declaró el presidente del Consejo de Supervisión, Björn Borgerding, sobre la decisión relativa a Mislintat: «Por ello, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a esta etapa».
«El Fortuna ha sido y es una cuestión de corazón para mí. Pero, como a veces ocurre en la vida, las cosas no han salido como deseábamos», declaró Mislintat. «El descenso y sus consecuencias nos han afectado de forma brutal. En los últimos días lo hemos analizado y debatido internamente para extraer conclusiones».
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«Constatamos que teníamos visiones distintas sobre el futuro del club. Puede pasar, pero, en interés del Fortuna, debemos debatir abiertamente si esta estructura es la mejor», afirmó el exdirigente del Dortmund y del Stuttgart: «Eso hicimos, sin dejarnos llevar por cuestiones personales».
Arabi asume un reto complejo: tras el descenso, solo diez jugadores conservan contrato para la Tercera División. «A pesar de la situación, el Fortuna Düsseldorf es un club especial, con mucha pasión y magníficos aficionados. Las conversaciones con los responsables me han demostrado rápidamente que aquí hay claridad sobre el camino que debe seguir el club», declaró Arabi, que será presentado oficialmente el viernes: «La tarea es exigente, por lo que ahora se trata de tomar rápidamente las decisiones correctas».