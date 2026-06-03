Conmoción: el delantero estrella de Suiza, Breel Embolo, no podrá viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial debido a un problema con el visado

La selección suiza recibió un golpe el martes al saberse que la autorización ESTA de Breel Embolo, necesaria para entrar en EE. UU., estaba en revisión. La noticia sorprendió al plantel, pues el delantero de 29 años es clave en su ataque de cara a la fase final de 2026.

La federación suiza emitió un comunicado donde detalla: «Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar a Estados Unidos con el equipo. Su autorización ESTA estaba aprobada hasta esta mañana, pero a las 10:30 nos informaron que su solicitud está en revisión adicional».