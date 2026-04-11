El tema no está cerrado, solo aplazado. Varios medios coinciden en que Schlotterbeck incluyó una cláusula de escape en su nuevo contrato. Podría dejar el BVB tras el Mundial para fichar por un grande, gracias a una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros.

Se desconoce qué grandes clubes podrían ficharlo, pero se especula con Liverpool, Barcelona, Manchester City, Manchester United, PSG y Real Madrid. Bild mencionó al Bayern Múnich, pero luego aclaró que la cláusula solo afecta a equipos extranjeros, para dificultar un pase al gran rival del BVB.

Preguntado por DAZN, el director deportivo del Dortmund, Ole Book, rechazó confirmar la existencia de dicha cláusula y subrayó que el BVB no comentará detalles contractuales.

Pese a ello, Schlotterbeck se ha convertido en el jugador mejor pagado del BVB. Según kicker, su nuevo salario anual alcanza los diez millones de euros más bonificaciones. Toma el relevo de Niklas Süle, que dejará el Dortmund este verano a coste cero. De permanecer a largo plazo, se le ve como candidato a capitán, rol que ahora ejerce Emre Can. El Borussia le renovó hace poco por un año pese a su rotura de ligamentos cruzados.