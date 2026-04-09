¿Conflicto interno entre bastidores? Al parecer, una de las grandes estrellas del PSG se negó a jugar el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool FC

Ruiz sufrió una contusión leve en la rodilla el 20 de enero, en el partido de Liga de Campeones contra el Sporting. Las inflamaciones y otras complicaciones han retrasado su regreso, que aún no tiene fecha.

Hasta ahora se ha perdido 15 partidos con el club parisino y aún no se sabe cuándo volverá. «Tenemos que esperar al jugador, no hay ningún problema. Intentamos que los jugadores vuelvan lo antes posible», aclaró su entrenador, Luis Enrique.

Antes de la lesión era titular indiscutible y solo se perdió algunos encuentros en otoño por una contusión. En la temporada 2025/26 lleva dos goles y tres asistencias en 24 partidos oficiales.