Según el diario deportivo francés L'Equipe, el centrocampista no quiere jugar porque aún le duele la rodilla y prefiere no arriesgarse.
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¿Conflicto interno entre bastidores? Al parecer, una de las grandes estrellas del PSG se negó a jugar el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool FC
Las pruebas del club no mostraron secuelas en el jugador de 30 años, por lo que se le considera apto para jugar.
Por eso, el campeón de la Eurocopa con España podría haber jugado el viernes ante el FC Toulouse y, más tarde, contra el Liverpool, pero Luis Enrique no lo convocó en ninguna de las dos ocasiones.
- AFP
Fabian Ruiz lleva casi tres meses lesionado en el PSG
Ruiz sufrió una contusión leve en la rodilla el 20 de enero, en el partido de Liga de Campeones contra el Sporting. Las inflamaciones y otras complicaciones han retrasado su regreso, que aún no tiene fecha.
Hasta ahora se ha perdido 15 partidos con el club parisino y aún no se sabe cuándo volverá. «Tenemos que esperar al jugador, no hay ningún problema. Intentamos que los jugadores vuelvan lo antes posible», aclaró su entrenador, Luis Enrique.
Antes de la lesión era titular indiscutible y solo se perdió algunos encuentros en otoño por una contusión. En la temporada 2025/26 lleva dos goles y tres asistencias en 24 partidos oficiales.