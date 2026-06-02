Confirmados los números de la selección inglesa para el Mundial: Marcus Rashford porta el 11, lo que sugiere su posible titularidad

La selección inglesa ya reveló los números para el Mundial: Rashford usará el 11. Esta asignación destaca porque los dorsales tradicionales se interpretan como señal de la alineación del seleccionador.

El cambio resulta notable porque, tras llevar antes números más altos, ahora el delantero del Manchester United se consolida en la delantera. Harry Kane mantiene el 9, Jude Bellingham el 10 y Jordan Pickford sigue como portero titular.