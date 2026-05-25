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Confirmada la convocatoria de España para el Mundial 2026: Lamine Yamal es uno de los OCHO jugadores del Barcelona en la lista de 26, mientras el Real Madrid sufre un histórico desaire
El dominio del Barcelona y la exclusión del Real Madrid
Por primera vez en la historia del Mundial, ningún jugador español del Real Madrid estará en la convocatoria de la selección. De la Fuente, que se apoya en el Barcelona campeón de La Liga, incluyó a ocho jugadores azulgranas en la lista final de 26.
Los ocho culés que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá son Joan García, Eric García, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Yamal. Esta convocatoria premia el éxito nacional del Barça y deja fuera a jugadores del Real Madrid como Dean Huijsen y el veterano Dani Carvajal.
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De la Fuente se defiende de la etiqueta de «favorito»
De la Fuente confía en que España está lista para repetir el éxito de 2010. A principios de este mes, el seleccionador afirmó que la Roja compite con las grandes potencias.
«Debemos ser cautelosos pese a ser favoritos», afirmó el técnico de 64 años. «Tenemos que mantener los pies en la tierra. No lo niego, somos favoritos, pero lo somos tanto como Inglaterra o Francia». También reconoció la dificultad de reducir sus opciones y añadió: «El proceso más crítico es la búsqueda de jugadores, pero la parte más dolorosa es dejar fuera a jugadores que son lo suficientemente buenos como para estar ahí».
Bajas y lesiones de jugadores estrella
La ausencia de las estrellas del Real Madrid no es el único tema de conversación, pues varios jugadores destacados se han quedado fuera por decisiones tácticas y problemas físicos. Fermín López es el más desafortunado: se perdió la convocatoria por una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, sufrida en la victoria 3-1 del Barcelona sobre el Real Betis. Nico Williams, pese a una lesión de final de temporada con el Athletic de Bilbao, sí entró en la lista definitiva.
La lista incluye a David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino, del Arsenal, y a Rodri, del Manchester City.
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La convocatoria completa de 26 jugadores de la selección española
España cerrará su preparación con amistosos ante Irak y México antes de debutar en el Grupo H del Mundial, donde chocará con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Su mayor fortaleza es el centro del campo, con Pedri, Rodri, Fabián Ruiz y Zubimendi impulsando el juego ofensivo.
La convocatoria completa es la siguiente:
Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García.
Defensas: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Pedro Porro.
Centrocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal.
Delanteros: Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal.