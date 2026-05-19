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Arsenal champions GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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¡«Confiar en el proceso» ha dado sus frutos! Guste o no, Mikel Arteta merece respeto por acabar con la sequía de títulos de la Premier League del Arsenal

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
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Hace un año, Gary Neville afirmó que el mayor logro de Mikel Arteta en el Arsenal no fue ganar la FA Cup 2020, sino seguir en el cargo tras cinco temporadas sin títulos. «Creíamos que esos días de tanta paciencia ya habían terminado», dijo el exdefensa del Manchester United en Sky Sports.

Gran parte del éxito del Arsenal en la Premier League se debe al respaldo del club. A pesar de que el equipo de Arteta falló en momentos clave, la directiva mantuvo su confianza, sobre todo en los fichajes. Esa inversión de tiempo y dinero ya rinde frutos, como mostró la derrota del Manchester City en Bournemouth el martes.

Al final, tenían razón al «confiar en el proceso». Arteta prometió que lo haría bien con algo de tiempo y, aunque tardó más de lo esperado, cumplió. Así, el fin de la sequía de 22 años sin títulos del Arsenal premia la paciencia del club y la perseverancia del técnico.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    «Reconstruirlo todo»

    Como Arteta ha repetido, el Arsenal estaba en crisis antes de su llegada. La frustración de la última etapa de los 22 años de Wenger derivó en apatía con el breve y desafortunado paso de Unai Emery.

    Algunos argumentan que, de haber recibido el mismo apoyo que Arteta, Emery podría haber logrado éxitos similares. Su trabajo posterior en Villarreal y Aston Villa demuestra que es un técnico de élite.

    Sin embargo, perdió el apoyo de la afición antes de ser destituido el 29 de noviembre de 2019, y ni siquiera el nombramiento del exjugador Freddie Ljungberg como técnico interino disipó el pesimismo que se cernía sobre el club. Arteta aún recuerda con claridad su última visita al Emirates como entrenador del Manchester City, apenas cinco días antes de ser nombrado técnico permanente del Arsenal.

    «Esa imagen, esa sensación del estadio, con el 50 % de las gradas vacías, realmente me impactó», recordó. «Me dije: “Con esto, no hay proyecto. Esto no va a funcionar”».

    Llegó la COVID, el estadio se vació por completo y el proyecto se complicó aún más. Tuvimos que reconstruirlo todo».

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    «Es un placer verlo»

    Nadie niega que Arteta sentó las bases de un Arsenal con potencial de título. Sin embargo, siempre quedó la duda de si era el hombre capaz de convertir al equipo en campeón.

    Como admitió la leyenda del club Thierry Henry en Sky: «Seré sincero, en un momento dado me cuestioné todo ese discurso de "confía en el proceso". Quería saber: "¿Hacia dónde vamos?"».

    Incluso este curso se temió que volvieran a ser segundos por cuarta vez seguida, sobre todo tras perder en casa contra el Bournemouth el 11 de abril, cuando los jugadores reflejaron la ansiedad de la grada.

    Sin embargo, la afición respondió cuando más se le necesitaba. El ambiente en el Emirates durante el partido liguero contra el Fulham y la vuelta de semifinales de la Champions ante el Atlético fue una demostración de la transformación del club desde aquel 3-0 en casa ante el City en diciembre de 2019.

    «Cuando las cosas son más difíciles al principio», dijo Arteta antes del partido contra el Burnley, «es aún mejor ver esa transformación y esa alegría entre la gente. Es algo precioso de ver».

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Más Mourinho que Pep

    Esta temporada se ha debatido mucho sobre si el Arsenal resulta «agradable de ver» desde un punto de vista puramente futbolístico.

    Como discípulo de Guardiola, se esperaba que Arteta replicara su estilo, y los Gunners parecían al principio una versión ligera del City tras fichar a Gabriel Jesús y Oleksandr Zinchenko en 2022.

    Sin embargo, en las últimas tres temporadas —más marcado este curso— Arteta ha adoptado una actitud de «ganar a toda costa» que recuerda más a José Mourinho que a Guardiola.

    El equipo ha aprendido a perder tiempo en las jugadas a balón parado con la misma eficacia con que las aprovecha para marcar; David Raya se deja caer al césped para que Arteta dicte instrucciones desde la banda, y los Gunners hasta usaron el protocolo de conmociones para hacer un cambio defensivo ante el Wolverhampton en enero, síntoma claro del nuevo cinismo del técnico.

  • Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    «Simplemente haz lo que te piden»

    El dominio del Arsenal de las «artes oscuras» no le ha ganado el afecto de rivales ni neutrales. Tras la victoria 1-0 de los Gunners en el Amex Stadium en marzo, eltécnico del Brighton, Fabian Hurzeler, criticó la táctica de Arteta y declaró en la rueda de prensa: «Nunca seré ese tipo de entrenador que intente ganar de esa manera».

    Todos los equipos gestionan el reloj, pero debe haber un límite que pongan la Premier League y los árbitros. Ahora el Arsenal hace lo que quiere.

    ¿Adónde nos llevará esto? En un partido juegas 60 minutos netos y contra el Arsenal solo son 50; esa diferencia es lo que pagan los aficionados.

    «Si preguntara a todos los presentes: “¿De verdad han disfrutado de este partido de fútbol?”, estoy seguro de que, si acaso alguien levanta la mano, es porque es un gran aficionado del Arsenal, pero, aparte de eso, no hay ninguna posibilidad [de que alguien lo haga]».


  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    «Por supuesto que lo respeto»

    Henry, rostro de los «Invincibles» del Arsenal, admite que no le convence el enfoque técnico de Arteta; aun así, como fiel seguidor del club, solo quiere ver a su exequipo ganar.

    «Durante años nos llamaron niños, nos criticaron por perder ventajas y por intimidarnos», recordó en Sky. «La pregunta era: “¿Podéis ganar sin jugar bien?”. Ahora el equipo lo hace y lo domina. Y a algunos no les gusta.

    No tiene por qué gustarme, pero lo respeto. Eso es lo más importante. Después de 22 años, da igual cómo lo hagamos: lo respeto».


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    He encontrado la manera de ganar

    Henry recordó que el cambio de estilo de Arteta no es una traición, pues no existe un único «estilo Arsenal»: los equipos de Wenger que ganaron títulos eran muy distintos de los de George Graham, famosos por sus 1-0. La afición celebró con razón ambos éxitos, pese a sus filosofías opuestas.

    Muchos neutrales los tacharán de «Equipo de estrategia», pero también los recordarán como los que acabaron con una de las sequías más infames del fútbol inglés. Lo lograron respaldando a Arteta, a menudo ridiculizado por sus peculiares métodos de motivación, y conquistaron el título con un plantel que, tras caer en el Etihad el mes pasado, parecía desperdiciar otra oportunidad.

    Sin embargo, Arteta ha demostrado ser un entrenador moderno: ha forjado un equipo sólido, fuerte, trabajador y práctico, dispuesto a hacer lo necesario para ganar. Son los campeones perfectos de la Premier League 2025-26, reflejo del fútbol actual.

    El proceso no fue bonito, pero resultó eficaz. Como dijo Henry en Sky: «Le pedimos a Mikel que encontrara una manera. Y lo hizo». Solo por eso, se merece nuestro respeto.

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