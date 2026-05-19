¡«Confiar en el proceso» ha dado sus frutos! Guste o no, Mikel Arteta merece respeto por acabar con la sequía de títulos de la Premier League del Arsenal

Gran parte del éxito del Arsenal en la Premier League se debe al respaldo del club. A pesar de que el equipo de Arteta falló en momentos clave, la directiva mantuvo su confianza, sobre todo en los fichajes. Esa inversión de tiempo y dinero ya rinde frutos, como mostró la derrota del Manchester City en Bournemouth el martes.
Al final, tenían razón al «confiar en el proceso». Arteta prometió que lo haría bien con algo de tiempo y, aunque tardó más de lo esperado, cumplió. Así, el fin de la sequía de 22 años sin títulos del Arsenal premia la paciencia del club y la perseverancia del técnico.