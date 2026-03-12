Goal.com
Conference League, resultados y cuadro de octavos de final: buen rendimiento del Rayo y del Estrasburgo. Decepción del Crystal Palace

Cómo fueron los partidos de octavos de final de la Conference League.

Partidos de ida de los octavos de final de la Conference League, con la Fiorentina como única representante italiana. Gran espectáculo, goles y resultados sorprendentes también en los demás partidos. Veamos cómo fue.

  • Sin grandes problemas y con un gol de chilena, el Shakhtar se impone a domicilio al Lech Poznan (1-3). Otra victoria fuera de casa en Turquía, donde el Rayo Vallecano se impone al Samsunspor también por 3-1. Panichelli vuelve a marcar en el 2-1 del Estrasburgo en casa del Rijeka. Buen resultado del AZ, que se impone por 2-1 al Sparta de Praga gracias al doblete de Parrott.

    El AEK se impone con facilidad en casa del Celje: 4-0 y clasificación ya homologada. Empates sin goles para el Mainz, en casa del Sigma Omoluc, y para el cotizado Crystal Palace, que no pasa del 0-0 en casa ante el AEK Larnaca (de este enfrentamiento saldrá el posible rival de la Viola). Dentro de una semana, vuelta con los campos invertidos.

