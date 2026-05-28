El contrato de Pochettino con la Federación Estadounidense de Fútbol acabará tras el gran torneo de este verano en Norteamérica. La «generación dorada», con Christian Pulisic y Weston McKennie, ilusiona a una audiencia global.

Del 11 de junio al 19 de julio, los focos apuntarán a Estados Unidos, Canadá y México, con estrellas dispuestas a brillar en el escenario más grande.

Pochettino liderará las expectativas de los anfitriones, pero ¿se irá tras el torneo? El técnico de 54 años ya sonó para grandes clubes de la Premier League y La Liga.

Manchester United, Chelsea y Tottenham ya han cubierto sus vacantes, y se espera que Manchester City llame a Enzo Maresca para suceder a Pep Guardiola. En España, José Mourinho regresaría al Real Madrid, mientras que Hansi Flick sigue brillando en el Barcelona. El AC Milan también está interesado, aunque Andoni Iraola y otros aún luchan por el banquillo de la Serie A.