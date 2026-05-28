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Con los principales cargos del club cubiertos, ¿renovará Mauricio Pochettino su contrato con la selección estadounidense? Brad Friedel explica cómo el técnico argentino puede impulsar el fútbol local para competir con el baloncesto y el béisbol
Se están cubriendo puestos destacados en la Premier League y La Liga
El contrato de Pochettino con la Federación Estadounidense de Fútbol acabará tras el gran torneo de este verano en Norteamérica. La «generación dorada», con Christian Pulisic y Weston McKennie, ilusiona a una audiencia global.
Del 11 de junio al 19 de julio, los focos apuntarán a Estados Unidos, Canadá y México, con estrellas dispuestas a brillar en el escenario más grande.
Pochettino liderará las expectativas de los anfitriones, pero ¿se irá tras el torneo? El técnico de 54 años ya sonó para grandes clubes de la Premier League y La Liga.
Manchester United, Chelsea y Tottenham ya han cubierto sus vacantes, y se espera que Manchester City llame a Enzo Maresca para suceder a Pep Guardiola. En España, José Mourinho regresaría al Real Madrid, mientras que Hansi Flick sigue brillando en el Barcelona. El AC Milan también está interesado, aunque Andoni Iraola y otros aún luchan por el banquillo de la Serie A.
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¿Seguirá Pochettino al frente de la selección estadounidense?
Teniendo esto en cuenta, ¿reevaluará Pochettino sus opciones, ahora que se plantea la posibilidad de prolongar su estancia al frente de la selección estadounidense? Al preguntarle, Friedel, exguardameta de Estados Unidos en colaboración con MrQ, declaró a GOAL: «Tendrá ofertas de cualquier parte; es un entrenador extraordinario. Dependerá de lo que él quiera hacer y del éxito del equipo.
Una anécdota interesante es que Matt Crocker, quien era el director deportivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, diseñó este ciclo de cuatro años y luego se fue a Arabia Saudí, también clasificada al Mundial.
—Así que lo interpreto de dos formas: o todos se irán al final, o quizá le ofrezcan más ahora que Mauricio lleva dos años y medio sobre el terreno y ya comprende el panorama cultural del fútbol, lo que podría llevar a un puesto conjunto de director deportivo y entrenador jefe que realmente ayude a EE. UU.
«Personalmente, me encantaría que se quedara. La cultura del fútbol en Estados Unidos aún falta, y es lo más difícil de superar».
El mayor reto del fútbol estadounidense
Friedel, sobre los retos del fútbol estadounidense ante la competencia de NBA, NFL, NHL y MLB, afirmó: «Nuestros estadios y campos de entrenamiento son fantásticos; la formación y los entrenadores también. El deporte crece rápido en el amateurismo, pero… Sin embargo, el fútbol sigue sin ser el deporte principal en Estados Unidos. Hasta que no ocurra, no tendremos una generación dorada, porque no atraeremos a los mejores atletas ni a quienes están dispuestos a darlo todo por este deporte. Mientras tanto, debemos seguir trabajando para desarrollarlo.
«Me reprochan constantemente, incluso amigos expertos en el juego, que “con 350 millones de habitantes deberíamos ser mucho mejores”. Les respondo que, si dependiera solo de la población, la India, China o Pakistán dominarían».
Solo hay una, entre los 10 países más poblados del mundo, solo hay una nación futbolística ahí, y esa es Brasil. Una de las razones de su éxito es que son una nación futbolística: tienen 215 millones de habitantes locos por este deporte. Si Estados Unidos fuera una nación con una cultura futbolística de 350 millones de personas, dominaríamos los torneos. Pero no lo somos».
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Calendario de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: partidos amistosos y fase de grupos del Mundial
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos se enfrentará en partidos amistosos a Senegal y Alemania antes del Mundial. Pochettino convocó a 26 jugadores y buscará que todos sumen minutos.
El primero será ante Paraguay en el SoFi Stadium de California el 12 de junio, y luego enfrentará a Australia en Seattle el 19. El exigente calendario del Grupo D cerrará el 25 de junio, cuando el equipo regrese a Inglewood para medirse a Turquía.