¡Con campo de fútbol y cancha de baloncesto propios! El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, venderá su mansión en Inglaterra por una suma astronómica

Según el tabloide inglés The Sun, el entrenador del Bayern Munich vende su mansión con campo de fútbol y cancha de baloncesto a un precio de ganga. Originalmente costó unos 4,5 millones de euros.

Kompany se mudó allí con su familia en 2009, durante su etapa en el Manchester City (2008-2019), y ahora la propiedad se anuncia en internet sin mencionar al anterior propietario.