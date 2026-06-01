Cómo un pequeño estadio se convirtió en un símbolo de resiliencia, unión y esperanza

«Pasé junto a gradas destrozadas y pasillos llenos de cristales y hormigón, y salí al campo. Había niños corriendo alrededor de un gran cráter negro; estaban jugando al fútbol. Era doloroso de ver, pero, de alguna manera, también me conmovió. El enemigo había destrozado el campo, pero no la pasión de los niños por su juego favorito».

Es la conmovedora historia de Andriy Shevchenko, uno de los mejores futbolistas ucranianos de la historia. El delantero que deslumbró en San Siro, desbordó a los defensas y formó parte del recordado AC Milan, dio allí sus primeros pasos hacia una carrera fabulosa. Antes de los aficionados, los trofeos y la fama, él corría allí con una camiseta demasiado grande, pantalones que le cubrían las rodillas y sueños tan grandes como los de esos niños.



«El portero defiende la portería, pero ¿cómo se les puede proteger de un misil?» —Oleksandr Shovkovskyi, leyenda del Dinamo de Kiev.





Esta es la historia del estadio Chempion «Campeón» de Irpin, suburbio de Kiev, un campo que es símbolo de resiliencia y esperanza.