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Daily Loos

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Cómo un pequeño estadio se convirtió en un símbolo de resiliencia, unión y esperanza

FEATURES
Ukraine
A. Shevchenko

«Pasé junto a gradas destrozadas y pasillos llenos de cristales y hormigón, y salí al campo. Había niños corriendo alrededor de un gran cráter negro; estaban jugando al fútbol. Era doloroso de ver, pero, de alguna manera, también me conmovió. El enemigo había destrozado el campo, pero no la pasión de los niños por su juego favorito».

Es la conmovedora historia de Andriy Shevchenko, uno de los mejores futbolistas ucranianos de la historia. El delantero que deslumbró en San Siro, desbordó a los defensas y formó parte del recordado AC Milan, dio allí sus primeros pasos hacia una carrera fabulosa. Antes de los aficionados, los trofeos y la fama, él corría allí con una camiseta demasiado grande, pantalones que le cubrían las rodillas y sueños tan grandes como los de esos niños.


«El portero defiende la portería, pero ¿cómo se les puede proteger de un misil?» —Oleksandr Shovkovskyi, leyenda del Dinamo de Kiev.


Esta es la historia del estadio Chempion «Campeón» de Irpin, suburbio de Kiev, un campo que es símbolo de resiliencia y esperanza.

  • House of Culture IrpinImago

    Las cicatrices

    La guerra que azotó esta pequeña ciudad de 80 000 habitantes del 24 de febrero al final de marzo de 2022 dejó huellas profundas. Aunque los agujeros de bala, las casas destrozadas, los escombros y la infraestructura dañada ya no dominan el paisaje urbano, siguen presentes.

    A un paso del estadio aún se levanta la imponente «Casa de la Cultura», durante décadas el punto de encuentro para teatro y conciertos. Antes de la invasión ya impresionaba con sus macizas columnas blancas y su fachada azul claro; ahora, con la fachada acribillada de balazos, resulta aún más impactante.

    Cerca fluye el río Irpin, famoso tras la guerra. Para detener a las tropas rusas, los ucranianos volaron un puente; hoy, entre los escombros, se levanta una nueva estructura que honra la resistencia de la ciudad.

    Estas huellas de una página negra de la historia no son solo cicatrices de destrucción y dolor, sino también signos de esperanza, resiliencia y resistencia. Lo mismo ocurre con el estadio: pocos días después del fin de la batalla, los niños volvieron a jugar al fútbol allí. «Jugamos al fútbol incluso en estas circunstancias, porque nos levanta el ánimo y nos ayuda a no pensar en la guerra», declaró a The New York Times Daniil Kisel, entrenador de 25 años de un equipo del Olymp Irpin.

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  • Irpin StadiumImago

    Donde se forjan los campeones

    En 2016 se construyó el estadio multifuncional de Irpin, en el mismo lugar donde Shevchenko dio sus primeros pasos como futbolista. El estadio «Kampion» no es el más grande —solo tiene capacidad para mil espectadores—, pero es el corazón de la ciudad. Cada día lo visitaban unas quinientas personas: padres orgullosos, entrenadores apasionados y niños que corrían con sueños más grandes que la ciudad.

    Era la sede del club juvenil Olymp Irpin y de la escuela de fútbol del Real Madrid, y acogía torneos que le daban prestigio. Allí se ganaba, se perdía, se hacían amigos y se creaban recuerdos. Un lugar para ser niño.

    Hasta que llegó la guerra.

  • Irpin Stadiumimago

    Independiente, pero sin rendirse

    «En cuanto vi el estadio, supe lo que tenía que hacer: hay que restaurarlo. Y eso es precisamente lo que voy a hacer».

    Como embajador de UNITED24, Shevchenko recaudó fondos con ayuda de clubes como el AC Milan, el Shakhtar Donetsk y varios equipos de la Serie A, conscientes de que estaba en juego mucho más que ladrillos y césped.

    Sin embargo, los daños de la guerra no se reparan fácilmente. A pesar de algunos avances, la renovación resulta decepcionante. La destrucción era mayor de lo previsto: el presupuesto subió a 5,5 millones de euros y las empresas vinieron y se fueron con rapidez. Tres años después, el estadio aún no está listo. Se ha avanzado, pero no hay fecha de término.

    Mientras tanto, bajo las gradas se construye un refugio antiaéreo: donde pronto los padres animarán a sus hijos, también buscarán protección al sonar la alarma. En la Ucrania actual, sueños y peligro conviven, por lo que reconstruir este estadio es difícil, pero esencial.

    Porque en ese campo corrió una vez un niño con una camiseta demasiado grande y sueños aún mayores. Se convirtió en leyenda. Y los niños que hoy juegan alrededor del cráter negro también sueñan. Los sueños necesitan un lugar, y ese lugar se lo merecen.


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