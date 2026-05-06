Cómo supo el Barcelona que la joven promesa Lamine Yamal compartía cualidades «especiales» con el mejor de todos los tiempos, Lionel Messi

Según SPORT, Javier Saviola —que fue segundo entrenador de Óscar López en el Juvenil A— destacó desde el principio las cualidades de Yamal. Esa promesa se cumplió cuando el joven debutó en La Liga el 29 de abril de 2023, jugando siete minutos en la victoria 4-0 sobre el Real Betis. Con su experiencia, Saviola afirmó que Yamal tiene un carisma excepcional. «Víamos a Lamine como alguien diferente, sobre todo por cómo cubría el campo. Cuando ves a jugadores como Messi, a quien vi con 12 o 13 años, te das cuenta al instante, porque llevas mucho tiempo en el fútbol», explicó Saviola.