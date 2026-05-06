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Cómo supo el Barcelona que la joven promesa Lamine Yamal compartía cualidades «especiales» con el mejor de todos los tiempos, Lionel Messi
Descubrir un talento excepcional
Según SPORT, Javier Saviola —que fue segundo entrenador de Óscar López en el Juvenil A— destacó desde el principio las cualidades de Yamal. Esa promesa se cumplió cuando el joven debutó en La Liga el 29 de abril de 2023, jugando siete minutos en la victoria 4-0 sobre el Real Betis. Con su experiencia, Saviola afirmó que Yamal tiene un carisma excepcional. «Víamos a Lamine como alguien diferente, sobre todo por cómo cubría el campo. Cuando ves a jugadores como Messi, a quien vi con 12 o 13 años, te das cuenta al instante, porque llevas mucho tiempo en el fútbol», explicó Saviola.
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Cómo gestionar a una futura superestrella
Aunque su habilidad técnica era innegable, el cuerpo técnico de La Masía se centró en su desarrollo psicológico. Esa gestión ha dado resultados: con 18 años, el jugador ha disputado 151 partidos con el Barcelona, marcando 49 goles y dando 52 asistencias. Saviola destacó que la prioridad fue prepararlo mentalmente para el fútbol de primer nivel. «No nos preocupaba su habilidad futbolística, sino cómo gestionarlo, porque sabíamos que en el futuro tendría muchas posibilidades de llegar al primer equipo del Barça», admitió. «Cuando un jugador tan joven muestra algo diferente, especialmente cualidades que son poco comunes a esa edad, sabes que hay algo especial».
La influencia de Xavi y una época dorada
El exdelantero destacó el papel crucial de Xavi Hernández en el despegue de esta generación dorada. Bajo su dirección, Yamal empezó a acumular títulos: dos Ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey y la Eurocopa 2024 con España. Además, ganó el premio al Jugador de la Temporada TM 2025 y quedó segundo en el Balón de Oro 2025, solo por detrás de Ousmane Dembélé. «Con Yamal estaban Héctor Fort y otros dos o tres jugadores. Fue un proceso excepcional que Xavi detectó al instante y nos pidió referencias», declaró Saviola con orgullo.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Barcelona de Flick?
De cara al futuro, el Barcelona tiene una base sólida bajo Hansi Flick. Yamal, antes de su lesión, marcó 24 goles y dio 18 asistencias en 45 partidos. Saviola elogió la disciplina táctica del técnico: «Para un entrenador es espectacular, porque puede elegir a cualquier jugador y sabe que todos rendirán al máximo».