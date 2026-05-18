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¿Cómo resolverá el Arsenal el problema de Khvicha Kvaratskhelia? El exjugador del Arsenal Ray Parlour admite su «preocupación» por el lateral derecho de cara a la final de la Liga de Campeones contra el PSG
El Arsenal aspira a hacer historia con una victoria en la Liga de Campeones
Mikel Arteta se enfrenta a dos semanas clave para el legado del Arsenal. En el Emirates Stadium aún se pelean dos títulos, uno nacional y otro continental.
El líder de la Premier League aspira a su primer título inglés desde los invencibles de 2003-04. Restan dos jornadas con el City de Guardiola acechando.
Después, la mira estará en la Champions: el Arsenal aún no ha alzado ese trofeo, y puede hacer historia en Budapest. Vencer al PSG no será sencillo.
El plantel de Arteta tiene jugadores clave como Bukayo Saka y Viktor Gyokeres, aunque enfrente al Balón de Oro Ousmane Dembélé, al Golden Boy Desire Doué y al mago georgiano Kvaratskhelia.
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Los problemas en el lateral derecho complican al Arsenal con Kvaratskhelia.
Las lesiones de Jurrien Timber y Ben White han limitado las opciones del Arsenal en el lateral derecho, generando preocupación en el norte de Londres.
Al preguntarle cómo afrontarán los Gunners este problema, Parlour —en declaraciones a GOAL para 10bet, que ofrece promocionesde registro— habló del desafío que supone Kvaratskhelia: «Para mí, es uno de los mejores jugadores que he visto en mucho tiempo. Es genial: lo que hace con el balón, cómo se mete por dentro. Así que eso preocupa un poco.
No sé cuánto tiempo ha estado fuera Timber. Mucho tiempo. Si podrá volver a alinearlo directamente, no lo sé, porque no es lo mismo que cuando te has perdido tantos partidos por lesión. No puedes simplemente entrar de repente y hacerlo genial. Así que será interesante ver qué puede hacer allí. No lo sé. Esa será su preocupación, sin duda.
Quien juegue ahí deberá entregarse al máximo. El lateral derecho no podrá subir tanto; tendrá que mantener una mentalidad defensiva porque conoce su peligro. Por eso creo que los laterales no se proyectarán al ataque como de costumbre.
«Creo que veremos una defensa de cuatro más ordenada, pensando: “Dejemos que los de delante hagan el daño si podemos subir, pero no nos descuidemos”, porque sabemos lo peligrosos que son al contraataque. Así es como Mikel Arteta afrontará el partido».
Arteta se muestra optimista de cara a la final de la Liga de Campeones
Como era de esperar, Arteta sigue sin desvelar sus cartas, ya que el entrenador del Arsenal se muestra reacio a dar detalles sobre la alineación y la estrategia táctica. El mensaje oficial que sale del Emirates Stadium sigue siendo positivo y optimista.
Preguntado por el lateral derecho ante el inminente duelo con el PSG, respondió: «Debemos buscar alternativas. Los dos jugadores que tenemos ahí no están disponibles. Tenemos que hacer algo diferente.
Lo bueno es que ya vivimos algo similar en otras posiciones esta temporada y siempre encontramos el nivel y la consistencia necesarios. Estoy seguro de que esta vez también lo lograremos».
- AFP
Calendario del Arsenal: quedan dos partidos de la Premier League en la lucha por el título
Antes de medirse a Kvaratskhelia y el Napoli, el Arsenal debe vencer a Burnley y Crystal Palace en la Premier League. El primero será en el Emirates el lunes; el segundo, en Selhurst Park el domingo.
Si suman los seis puntos, el título liguero llegaría por primera vez en 22 años y la confianza crecería de cara al decisivo duelo contra los franceses en el Puskas Arena.