«Cómo quiero que me recuerden»: aficionados enloquecidos, Barry Sanders y ninguna expectativa. Un repaso a la campaña de la selección estadounidense en el Mundial de 1994, que transformó el fútbol en Estados Unidos

El día que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos perdió contra Brasil en el Mundial de 1994, Cobi Jones comprendió algo: ya habían ganado. El sueño del equipo había terminado, pero el suyo apenas comenzaba. Aquella tarde del 4 de julio, bajo el sol y ante más de 80 000 aficionados, Jones miró a su alrededor y vio el futuro.

«Al otro lado estaban Romario y Bebeto», recuerda Jones a GOAL. «Al salir y escuchar la explosión de la multitud, y ver la cantidad de aficionados estadounidenses que estaban allí con las caras pintadas de rojo, blanco y azul, y lanzando banderas al aire. Superaban en número a los aficionados brasileños. Ese fue un momento especial para mí. Nunca lo olvidaré. Simplemente me demostró que el fútbol había sido aceptado».

Treinta y dos años después, Jones y catorce compañeros volvieron a saltar al campo. Antes del último partido de la selección rumbo al Mundial 2026, el grupo de 1994 fue homenajeado en Soldier Field. Cambiaron los uniformes vaqueros por rayas rojas y blancas, las espinilleras por gafas de sol y los tacos por selfies. Mucho había cambiado en 32 años, pero, al reunirse para dar inicio a otro verano que marcaría un hito en el deporte, todo parecía haber vuelto al punto de partida.

Todo empezó hace más de tres décadas, cuando un grupo de desconocidos veinteañeros debió inspirar a un país con poca cultura futbolística, sin liga profesional y sin esperanza. Pero aquel verano todo cambió: un grupo de desconocidos se convirtió en iconos, jugó contra los mejores, conoció a celebridades y firmó miles de autógrafos.

Sobre todo, aquel verano el fútbol llegó para quedarse. De la promesa del torneo nació la Major League Soccer, que hoy tiene a Lionel Messi y clubes a la altura de los europeos. Con el regreso de la Copa del Mundo a Estados Unidos en 2026, gran parte de lo que el deporte es aquí se debe a aquel verano.

«A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás», recuerda Alexi Lalas a GOAL. «Los Mundiales nunca volvieron a ser lo mismo».

Esta es la historia de aquel Mundial de 1994 contada por quienes lo vivieron, se beneficiaron de él y vieron cómo sus vidas cambiaban de la noche a la mañana.