Cómo pretende el Manchester United evitar que Jadon Sancho, fichaje de 73 millones de libras, se marche de Old Trafford en un traspaso barato tras marcar solo un gol en su cesión al Aston Villa

Según «Bild», el Manchester United activará la cláusula de renovación de Sancho para garantizar una indemnización por su traspaso.

Así evitarían que el jugador de 24 años se marche gratis o que su traspaso se deprecie tras los 73 millones de libras invertidos. Aunque el internacional inglés no ha recuperado su mejor nivel desde 2021, el club prioriza mantener su valor de mercado.

La prórroga les da más poder en las conversaciones con posibles compradores que esperaban ficharlo barato tras sus altibajos en las cesiones.