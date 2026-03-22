Como-Pisa EN VIVO

El Como-Pisa (domingo 22 de marzo, con inicio a las 12:30) es un partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A 2025/2026.

Tras remontar y ganar 2-1 a la Roma, los locales siguen en la lucha por clasificarse para la próxima Champions League con 54 puntos, el triple que los toscanos, recién ascendidos y últimos en la clasificación con 18 puntos, a pesar de la victoria contra el Cagliari y en busca desesperada de puntos para salvarse.

En el Estadio Sinigaglia, el árbitro será Pairetto, asistido por Mastrodonato y Fontemurato, con Mucera como cuarto árbitro, y Meraviglia y Di Bello al VAR.











