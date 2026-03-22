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Emanuele Tramacere

Traducido por

Como-Pisa EN VIVO

Sigue el Como-Pisa, partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A

El Como-Pisa (domingo 22 de marzo, con inicio a las 12:30) es un partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A 2025/2026.

Tras remontar y ganar 2-1 a la Roma, los locales siguen en la lucha por clasificarse para la próxima Champions League con 54 puntos, el triple que los toscanos, recién ascendidos y últimos en la clasificación con 18 puntos, a pesar de la victoria contra el Cagliari y en busca desesperada de puntos para salvarse.

En el Estadio Sinigaglia, el árbitro será Pairetto, asistido por Mastrodonato y Fontemurato, con Mucera como cuarto árbitro, y Meraviglia y Di Bello al VAR.



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  • COMO-PISA: LAS ALINEACIONES PREVISTAS

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fábregas.


    PISA (3-4-1-2): Nicolás; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Angori; Tramoni; Meister, Moreo. Entrenador: Hiljemark.

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