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Cómo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo influyeron en la decisión de Robert Lewandowski de dejar el Barcelona como agente libre, con opciones en la MLS y la Liga Profesional de Arabia Saudí
El modelo de Messi y Ronaldo
Mientras Lewandowski se prepara para dejar Cataluña, se sabe que la excelencia constante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo influyó en su decisión. El delantero de 37 años ha visto a sus rivales de siempre acaparar titulares y liderar al Inter de Miami y al Al-Nassr, lo que avivó su deseo de seguir siendo pieza clave en el once.
Piotr Urban, hijo del seleccionador polaco Jan Urban, lo confirma: «En España lo tiene todo: un gran club, una ciudad preciosa, prestigio, dinero, trofeos y una familia feliz. Sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer. Robert ve que Leo Messi y Cristiano Ronaldo siguen brillando en sus equipos y no quiere ser suplente. Esa ambición ha marcado siempre su carrera».
- AFP
Frustración por la pérdida de protagonismo
La temporada 2025-26 ha sido difícil para Lewandowski bajo las órdenes de Hansi Flick. A pesar de ser una leyenda, solo ha sido titular en 15 de sus 29 partidos en La Liga, dato que, según se dice, no le agrada a un jugador que se ve en la cima del fútbol mundial. Lewandowski, cerca del final de su carrera, ya no acepta un papel secundario.
«No es el Barcelona quien renuncia a Lewandowski, es Robert quien deja el Barcelona. ¿Y sinceramente? No le culpo», añadió Urban. «Al Barcelona le sale más a cuenta que Lewandowski se quede. El propio presidente Laporta ha hablado de esto en entrevistas. Estratégicamente, tiene más sentido. La postura de Lewandowski me parece clara: es él quien dimite del Barcelona».
Buscando una posición inicial definida
La marcha de Lewandowski parece deberse más a motivos deportivos que económicos, aunque su próximo destino le ofrecerá un contrato muy lucrativo. El delantero prioriza un proyecto donde sea el primer nombre en la alineación, algo que ya no tiene garantizado en el Barça, que se encamina hacia una nueva remodelación del ataque bajo la dirección de Flick.
Urban añadió: «Robert quiere ser titular indiscutible en el Barça; si no lo consigue, buscará otro destino donde lo garanticen».
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¿La MLS o la Liga Profesional de Arabia Saudí será el próximo destino?
Con su salida del gigante español casi confirmada, la pugna por fichar a Lewandowski se reduce a dos opciones. La MLS sigue siendo una opción real, con el Chicago Fire como destino probable. No obstante, la Liga Profesional de Arabia Saudí también puja: el Al-Hilal lidera la carrera y le ofrecería la chance de volver a enfrentarse a Ronaldo.