¿Cómo le va al Milan Futuro?: lo bueno y lo malo de la temporada, con la mirada puesta en el futuro

El Milan Futuro, animado por los últimos resultados y con la confianza a flor de piel, parte de su principal característica, la posesión del balón, y busca sacar el máximo partido a todos los jóvenes más prometedores de la cantera, con el centrocampista Sala, que acaba de renovar su contrato y es además un pilar fijo de la selección italiana sub-19. En la filosofía futbolística de Oddo, los extremos deben aportar intensidad: Chaka Traorè en el uno contra uno por la izquierda, mientras que Cappelleti, nacido en 2007, se está imponiendo con 27 partidos disputados, en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Este último está listo para dar el salto a la Lega Pro.





En la última jornada debutó desde el minuto 1 el lateral izquierdo austriaco Dalpiaz, nacido en 2007, que llegó en enero procedente del Bayern de Múnich y es un perfil en el que el Milan quiere apostar para el futuro. Las rotaciones en el centro del campo, con Geroli y Sardo, son clave tanto para el presente como para la próxima temporada, en la que el club rossonero espera volver a la Lega Pro. Con la esperanza de poder seguir adelante con el proyecto de un equipo de fútbol ofensivo.