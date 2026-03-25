¿Cómo le va a Retegui en Arabia Saudí con el Al Qadsiah? Ha marcado tantos goles como João Félix, pero ahora la liga está paralizada

Con un contrato de cinco años que vence en junio de 2030, el exjugador del Atalanta en Arabia Saudí cobra un sueldo astronómico de 20 millones de euros por temporada; la operación permitió a los nerazzurri ingresar 68 millones este verano. Retegui marca goles en Arabia Saudí, pero también con la selección italiana, ya que en los últimos seis partidos de clasificación el delantero ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias a sus compañeros: desde que Gattuso llegó a la selección, es el jugador que más goles ha marcado. Ojo al mercado, porque en las últimas semanas se ha relacionado al jugador con el Milan, con el que ya había habido algunos contactos informales antes de su traspaso a Arabia.