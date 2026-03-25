Tras proclamarse máximo goleador de la Serie A, Mateo Retegui hizo las maletas el verano pasado y se despidió de Italia; destino: Arabia Saudí. El delantero, nacido en 1999, fichó por el Al Qadsiah, club en el que también juegan el exjugador del Cagliari Naithan Nández y el español Nacho, que dio el salto a la Saudi Pro League tras toda una vida en el Real Madrid. Retegui es el delantero titular del equipo de Brendan Rodgers, donde forma pareja en la delantera con el mexicano Julián Quinoes en el 3-5-2 del técnico norirlandés, con una larga trayectoria en la Premier League. A pesar de haber quedado al margen del gran fútbol, Retegui sigue bajo la atenta mirada del seleccionador de Italia, Rino Gattuso, quien lo ha convocado de cara a los partidos decisivos para la clasificación para el próximo Mundial.
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¿Cómo le va a Retegui en Arabia Saudí con el Al Qadsiah? Ha marcado tantos goles como João Félix, pero ahora la liga está paralizada
LAS ESTADÍSTICAS DE RETEGUI EN ARABIA SAUDÍ
Mateo Retegui es uno de los mejores delanteros de la Saudi Pro League: con 15 goles marcados en 25 partidos, se encuentra entre los cinco máximos goleadores del campeonato árabe; ha marcado los mismos goles que João Félix, Yannick Carrasco y Ramiro Enrique; por delante de ellos están Roger Martínez (cuarto con 20 goles), Cristiano Ronaldo (21), Julián Quiñones (24) e Ivan Toney, máximo goleador con 25 tantos. Tras las primeras 26 jornadas, la liga se suspendió hace unas semanas debido a la situación en Irán; debería reanudarse el 3 de abril, pero mientras tanto Retegui ha tenido la oportunidad de descansar y concentrarse en los próximos compromisos de la selección nacional.
LAS ESTADÍSTICAS DE RETEGUI EN LA SELECCIÓN NACIONAL CON GATTUSO
Con un contrato de cinco años que vence en junio de 2030, el exjugador del Atalanta en Arabia Saudí cobra un sueldo astronómico de 20 millones de euros por temporada; la operación permitió a los nerazzurri ingresar 68 millones este verano. Retegui marca goles en Arabia Saudí, pero también con la selección italiana, ya que en los últimos seis partidos de clasificación el delantero ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias a sus compañeros: desde que Gattuso llegó a la selección, es el jugador que más goles ha marcado. Ojo al mercado, porque en las últimas semanas se ha relacionado al jugador con el Milan, con el que ya había habido algunos contactos informales antes de su traspaso a Arabia.