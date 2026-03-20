El espectáculo de Lorenzo Insigne. Hoy como ayer. El delantero, nacido en 1991, regresó a Pescara el pasado mes de enero como agente libre tras la hazaña de la temporada 2011-12, en la que, junto a Immobile y Verratti, logró el ascenso a la Serie A bajo la dirección de Zdenek Zeman. En aquel entonces era un chaval en pleno auge; hoy ha vuelto con 34 años, pero su calidad sigue siendo la misma. El toque, ese es. Una vez resuelto el contrato con el Toronto de Canadá, Insigne regresó a Italia y, tras algunos contactos con el Parma y la Lazio, decidió fichar por el Pescara de la Serie B.
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¿Cómo le va a Insigne en el Pescara?: goles y asistencias para intentar salvar al equipo en la Serie B
LAS ESTADÍSTICAS DE INSIGNE EN EL PESCARA
El Pescara es colista de la Serie B, pero, gracias también a las jugadas de Lorenzo, está intentando levantar cabeza: en diez partidos con la camiseta biancazzurra (cuatro como titular), Insigne ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias; ha sido decisivo en uno de cada dos partidos. El gol más importante, probablemente, fue el marcado contra el Palermo, el primero tras su regreso; fundamental para la victoria final contra uno de los equipos que luchan por el ascenso a la Serie A. Si antes el Pescara necesitaba una hazaña (casi) imposible para salvarse, ahora, impulsado por Insigne al final del túnel, ve un pequeño rayo de esperanza.
¿CUÁNTO GANA INSIGNE EN EL PESCARA?
Contrato de seis meses con vencimiento previsto para el próximo mes de junio, aunque en los acuerdos también se incluye una opción de renovación a favor del jugador en caso de que el equipo logre mantenerse en la Serie B. Llevará el dorsal número 11, igual que hace catorce años,con un salario de 300 000 euros y las ganas de volver a hacer soñar a la afición del Pescara. La llegada de Insigne ha traído un gran entusiasmo al entorno, a pesar de una situación complicada en la clasificación, con los biancazzurri aún últimos, pero con un Insigne más.