El fichaje de Ciro Immobile por el Paris FC supone la cuarta experiencia del delantero en el extranjero: antes de marcharse a Francia, el jugador nacido en 1990 ya había jugado en el Borussia Dortmund de Alemania, en el Sevilla de España y, la temporada pasada, se fue a Turquía para jugar en el Besiktas. Luego regresó a Italia con la camiseta del Bolonia, pero a mitad de temporada volvió a hacer las maletas para reforzar el ataque de un equipo recién ascendido pero con grandes ambiciones en la Ligue 1.
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¿Cómo le va a Immobile en el París FC?: primer gol en la Ligue 1 en el partido decisivo por el descenso contra el Le Havre
EL PRIMER GOL DE IMMOBILE EN FRANCIA
Y en el partido de hoy, domingo 22 de marzo, llegó también el primer gol de Ciro Immobile con el Paris FC: el tanto se produjo en la victoria contra el Le Havre, en un partido fundamental para la permanencia; un duelo directo para evitar el descenso a la Ligue 2 que el delantero italiano desbloqueó en el minuto 29 del partido, en su octava aparición con la nueva camiseta (la quinta como titular), contando tanto los partidos de liga como los de la Copa de Francia.
LOS DEMÁS ITALIANOS DEL PARIS FC
Tras haber conseguido el ascenso a la Ligue 1 la temporada pasada, como ya se ha dicho, el Paris FC no quiere ser un mero comparsilla en el fútbol francés. Se trata de un club con una importante capacidad económica y un proyecto a largo plazo que intentará poner en práctica para mantenerse de forma estable en la primera división. Echando un vistazo a la plantilla de la que dispone el entrenador Antoine Kombouaré —que en febrero, a sus sesenta años, sustituirá al héroe del ascenso, Stéphane Gilli—, hay otros dos italianos: el primero es Diego Coppola, defensa central nacido en 2003 que llegó en enero cedido por el Brighton tras haber sido también pretendido por la Fiorentina y el Torino; el otro es Luca Koleosho (2004), internacional sub-21 y formado en el extranjero en el Espanyol, que también llegó en el mercado de invierno cedido por el Burnley.