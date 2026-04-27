Cómo la «sana competencia» entre Rodrygo y los «Galácticos» del Real Madrid -Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham- hace que «todos mejoren»

Rodrygo se cuida dentro y fuera del campo, lo que le mantiene listo cuando se le necesita; ha marcado 71 goles en 297 partidos con el Real Madrid.

Al preguntarle por los aspectos clave de su preparación, respondió: «Para mí, estar listo es un enfoque integral que encarna el lema ‘Power Your Fate’.

«Mi preparación empieza mucho antes del partido: exijo lo máximo a mi cuerpo y mente cada día. También implica comer bien, descansar suficiente e hidratarme constantemente. Esa disciplina me permite controlar mi rendimiento y aprovechar los grandes momentos en el campo».

Gracias a ello, ha conquistado tres Ligas, dos Champions y 39 partidos con la selección absoluta.

Al preguntarle qué significa para él «Power Your Fate» y si cree que ningún sueño es demasiado grande, añadió: «La frase me llega profundo, sobre todo tras mi lesión reciente. Significa que el camino no depende solo de talento, sino de trabajar sin descanso para superar obstáculos y volver más fuerte.

Y, sí, ningún sueño es demasiado grande si estás dispuesto a esforzarte, mantener la concentración y estar preparado cuando llegue tu momento. Como deportista, sea cual sea tu nivel, debes creer en ti mismo y comprometerte con el proceso».