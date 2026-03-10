Cómo la desconcertante apuesta del PSG por fichar a Gianluigi Donnarumma preparó al vigente campeón de la Liga de Campeones para una temporada de bajo rendimiento

Naturalmente, hubo muchos elogios para todos. Ousmane Dembélé se llevó la mayor parte después de anotar 35 goles y dar 16 asistencias en todas las competiciones, lo que finalmente le valió su primer Balón de Oro, mientras que Desire Doue se reveló como uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta y Khvicha Kvaratskhelia se llevó el título no oficial de mejor fichaje de mitad de temporada, completando el ataque estelar del PSG tras llegar procedente del Nápoles.

Por otra parte, el ascenso de Vitinha, que pasó de ser un fracaso en el Wolverhampton a convertirse en un maestro del pase sin rival, fue una historia verdaderamente única, y el veloz lateral Nuno Mendes se ganó la admiración generalizada por neutralizar a todos los extremos de élite a los que se enfrentó. Sin embargo, aunque todos esos jugadores merecían estar en el centro de atención, hubo un hombre que no recibió el reconocimiento que se merecía.

Sin Gianluigi Donnarumma como última línea de defensa, el PSG probablemente no habría conseguido su primer triplete. Solo en la Liga de Campeones, detuvo dos penaltis del Liverpool en una dramática tanda de octavos de final y realizó un total de 15 paradas para frustrar al Aston Villa y al Arsenal en los respectivos empates de cuartos y semifinales del PSG.

El portero italiano seguramente habría alcanzado un estatus intocable en cualquier otro club de primer nivel tras una campaña tan impresionante. Pero, increíblemente, el PSG convirtió su venta en una de sus principales prioridades durante el verano, llegando finalmente a un acuerdo con el Manchester City por 26 millones de libras (35 millones de dólares).

Si avanzamos rápidamente hasta el presente, no es exagerado calificar esa decisión de terrible error, ya que el PSG ha dejado de infundir miedo a sus rivales en los escenarios europeos e incluso nacionales.