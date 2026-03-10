Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Donnarumma PSG gamble GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Cómo la desconcertante apuesta del PSG por fichar a Gianluigi Donnarumma preparó al vigente campeón de la Liga de Campeones para una temporada de bajo rendimiento

El París Saint-Germain fue, con diferencia, el mejor equipo de Europa la temporada pasada. El equipo de Luis Enrique se alzó con el doblete de la Ligue 1 y la Copa de Francia, y arrolló a equipos como el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal antes de golear al Inter en la final de la Liga de Campeones y conquistar por fin la primera corona continental del club.

Naturalmente, hubo muchos elogios para todos. Ousmane Dembélé se llevó la mayor parte después de anotar 35 goles y dar 16 asistencias en todas las competiciones, lo que finalmente le valió su primer Balón de Oro, mientras que Desire Doue se reveló como uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta y Khvicha Kvaratskhelia se llevó el título no oficial de mejor fichaje de mitad de temporada, completando el ataque estelar del PSG tras llegar procedente del Nápoles.

Por otra parte, el ascenso de Vitinha, que pasó de ser un fracaso en el Wolverhampton a convertirse en un maestro del pase sin rival, fue una historia verdaderamente única, y el veloz lateral Nuno Mendes se ganó la admiración generalizada por neutralizar a todos los extremos de élite a los que se enfrentó. Sin embargo, aunque todos esos jugadores merecían estar en el centro de atención, hubo un hombre que no recibió el reconocimiento que se merecía.

Sin Gianluigi Donnarumma como última línea de defensa, el PSG probablemente no habría conseguido su primer triplete. Solo en la Liga de Campeones, detuvo dos penaltis del Liverpool en una dramática tanda de octavos de final y realizó un total de 15 paradas para frustrar al Aston Villa y al Arsenal en los respectivos empates de cuartos y semifinales del PSG.

El portero italiano seguramente habría alcanzado un estatus intocable en cualquier otro club de primer nivel tras una campaña tan impresionante. Pero, increíblemente, el PSG convirtió su venta en una de sus principales prioridades durante el verano, llegando finalmente a un acuerdo con el Manchester City por 26 millones de libras (35 millones de dólares).

Si avanzamos rápidamente hasta el presente, no es exagerado calificar esa decisión de terrible error, ya que el PSG ha dejado de infundir miedo a sus rivales en los escenarios europeos e incluso nacionales.

  • Gianluigi Donnarumma PSG 2025Getty Images

    «Buscando un perfil diferente»

    El 9 de agosto, el PSG anunció el fichaje por 55 millones de euros (48 millones de libras esterlinas/64 millones de dólares) del portero del Lille Lucas Chevalier, con quien firmó un contrato de cinco años. La enorme suma y el compromiso a largo plazo lo decían todo, por lo que no fue una gran sorpresa que Donnarumma fuera descartado de la convocatoria para la Supercopa de la UEFA contra el Tottenham cinco días después.

    «Tengo el apoyo de mi club y estamos tratando de encontrar la mejor solución», declaró Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido. «Es una decisión difícil. Solo tengo elogios para Donnarumma. Es uno de los mejores porteros que hay y, además, una gran persona. Pero buscábamos un perfil diferente. Es muy difícil tomar este tipo de decisiones».

    El técnico español quería un portero más moderno y con buen manejo del balón para la siguiente fase de su proyecto en el Parque de los Príncipes, y Chevalier encajaba a la perfección, ya que había realizado 722 pases con éxito frente a los 463 de Donnarumma en la Ligue 1 la temporada pasada. Sorprendentemente, el hecho de que Donnarumma sea superior a Chevalier en cuanto a paradas y dominio del área no se tuvo en cuenta.

    Fue extremadamente injusto descartar a Donnarumma de forma tan casual tras cuatro años de servicio estelar, y él mismo admitió sentirse «decepcionado y desanimado» en una posterior publicación de despedida en las redes sociales. Tenía todo el derecho a sentirse así, y amplió su salida en una entrevista con Sky Sports en noviembre, momento en el que ya se había consolidado como una figura clave para Pep Guardiola en el City.

    «Me sentí decepcionado (por el PSG) porque me adapté y presté especial atención», dijo. «Pero los últimos meses fueron completamente diferentes. Nunca podré explicarlo, pero hay que aceptarlo».

    También surgieron informes que afirmaban que el PSG no estaba dispuesto a ceder a las demandas de Donnarumma sobre una posible renovación, que ascendía a un salario mejorado de 12 millones de euros al año. Se dice que Chevalier aceptó un paquete anual mucho más modesto, de 6 millones de euros, pero desde entonces ha quedado muy claro que la diferencia salarial también refleja la diferencia de calidad entre los dos jugadores.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Un comienzo horrible

    Chevalier tampoco estuvo a la altura de Donnarumma en cuanto a experiencia, lo que quedó patente desde el principio. Aunque el PSG venció al Tottenham y se alzó con la Supercopa tras una tanda de penaltis, en la que Chevalier detuvo un lanzamiento decisivo de Micky van de Ven, cometió un terrible error que regaló al Spurs su segundo gol en el empate 2-2. En lugar de atrapar con calma el débil cabezazo de Cristian Romero al segundo palo, Chevalier esperó a que el balón botara y acabó ayudándolo a entrar en la portería. Fue una imagen a la que los aficionados del PSG pronto se acostumbrarían.

    Al mes siguiente, cuando el PSG viajó a Marsella para disputar el primer Clásico de la temporada de la Ligue 1, la ineptitud de Chevalier les costó muy cara. En el minuto 4 del partido, un centro desviado de Mason Greenwood se elevó en el aire, en la zona perfecta para que el nuevo portero titular del PSG saliera a por él. Por desgracia, calculó mal su carrera y su salto, y su maniobra sorprendió al capitán del club, Marquinhos, que accidentalmente cabeceó el balón a su propia portería bajo la presión de Nayef Aguerd.

    El Marsella acabó ganando por 1-0, su primera victoria sobre el PSG en el Velódromo en 14 años, y Chevalier hizo una preocupante confesión sobre su papel bajo las órdenes de Luis Enrique tras el pitido final, diciendo a los periodistas: «Es muy diferente a lo que he vivido antes. El balón no llega a mis manos muy a menudo».

  • Lucas Chevalier PSG 2025-26Getty Images

    «Tan pequeño» y carente de «carisma»

    Chevalier alivió momentáneamente la presión sobre su espalda al mantener su portería a cero en el siguiente partido de liga del PSG, una victoria por 2-0 en casa ante el Auxerre, y sorprendentemente tuvo poco trabajo en la victoria por 2-1 en la Liga de Campeones en Barcelona, donde los locales solo lograron tres tiros a puerta. Sin embargo, volvió a caer a la realidad cuando el PSG se enfrentó al Lille en el estadio Pierre-Mauroy, ya que Ethan Mbappé volvió para atormentar a su antiguo club.

    El PSG iba camino de sumar los tres puntos hasta que Mbappé recogió el balón en el lado más alejado del área a solo cinco minutos del final y realizó un disparo raso con la izquierda que debería haber sido pan comido para Chevalier. Sin embargo, el internacional francés fue demasiado lento en lanzarse a su derecha y el balón se coló por debajo de su débil mano extendida. El Lille se escapó con un empate 1-1 y el PSG volvió a perder otros dos puntos contra el Estrasburgo en el Parque de los Príncipes, con Chevalier de nuevo en el punto de mira por motivos equivocados.

    Se colocó mal en el primer gol de Joaquín Panichelli, de cabeza, y dejó pasar un disparo raso de Diego Moreira, con lo que el PSG se encontró con un 3-1 en contra en el minuto 50. Remontaron hasta el 3-3, pero Chevalier fue objeto de duras críticas por parte de un ganador de la Copa del Mundo con Francia tras el partido.

    «En el primer gol, al principio pensé que era un cabezazo difícil, pero después de analizarlo, me di cuenta de que se estaba echando hacia atrás», dijo el exguardameta de los Bleus Lionel Charbonnier en RMC Sport. «Está sobre su pie trasero, por lo que se lanza hacia atrás, y eso es un error fatal. En el segundo gol, intenta estirar la pierna y sus tacos se enganchan en el césped. Para mí, en este momento, el trabajo es demasiado grande para Chevalier. Es muy pequeño. Cuando lo ves, tienes la impresión de que la portería es enorme. Aún no tiene carisma».

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    Reclamar un derecho

    Luis Enrique respondió con contundencia a las crecientes críticas hacia Chevalier, alegando que Donnarumma había sido objeto de un trato similar por parte de los medios franceses.

    «Estoy muy contento con Lucas Chevalier. Para mí, es una de las mejores opciones, o la mejor opción», afirmó el entrenador del PSG. «Y cuando fichamos a un jugador, lo pensamos durante mucho tiempo. Tiene personalidad, lo ha demostrado y sigue demostrándolo en los entrenamientos y en los partidos. Creo que no recuerdas cuántos años criticaste a Gigio Donnarumma. ¡Yo lo recuerdo perfectamente!».

    Sin embargo, las dificultades de Chevalier continuaron durante noviembre y diciembre, sobre todo en la caótica victoria por 5-3 del PSG sobre el Tottenhamen la Liga de Campeones, ya que su incapacidad para atajar un córner profundo propició el primer gol de Randal Kolo Muani en el partido. Mientras que Donnarumma transmitía tranquilidad a la defensa, Chevalier solo inspiraba ansiedad, lo que hacía que el PSG fuera un equipo mucho más fácil de batir.

    Finalmente, de cara a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA contra el Flamengo, Luis Enrique tomó la decisión que la mayoría de los aficionados habían estado pidiendo, al elegir al portero suplente Matvei Safonov en lugar de Chevalier. Su decisión se vio recompensada, ya que Safonov se convirtió en el héroe del partido.

    Se llegó a la tanda de penaltis después de que los dos equipos empataran 1-1 en los 120 minutos, y el ruso detuvo cuatro de los cinco lanzamientos del Flamengo, lo que permitió al PSG alzarse con el trofeo. Safonov fue lanzado al aire por sus compañeros y el cuerpo técnico en una escena de júbilo tras la tanda de penaltis, lo que supuso el inicio de una nueva dinámica bajo los palos.

  • FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FCAFP

    Infravalorado

    Chevalier solo ha sido titular en seis partidos en todas las competiciones con el PSG desde aquella final, tres menos que Safonov, y el aumento de la competencia no ha sacado lo mejor del jugador de 24 años. En todo caso, solo ha servido para desestabilizar aún más al exguardameta del Lille, que regaló al Sporting de Lisboa una importante victoria en la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, al despejar un disparo de Francisco Trincao directamente hacia Luis Suárez, que remató de cabeza el gol de la victoria, y fue demasiado lento para reaccionar ante el decisivo gol de Jonathan Ikone en la sorprendente derrota del PSG ante su vecino, el Paris FC, en los octavos de final de la Copa de Francia.

    La inconsistencia de Donnarumma con el balón en los pies no era nada comparada con los muchos defectos en el juego general de Chevalier, aunque también hay que decir que Safonov no está al mismo nivel que el portero del Manchester City.

    Safonov ha demostrado tener mejores reflejos que Chevalier en los últimos meses, pero no es mejor a la hora de lidiar con balones altos y a menudo duda demasiado a la hora de salir de su portería. El PSG debería haber apreciado más el paquete que aportaba Donnarumma, una personalidad dominante y una presencia física intimidante que mantenía el orden en la zaga. Ahora, está completamente desorganizada y, si no encuentra una solución, existe un peligro real de que Luis Enrique termine su tercera temporada completa en el club sin haber ganado ningún título importante.

  • Luis EnriqueGetty

    Autosabotaje

    No es una idea descabellada, ya que el PSG solo lidera la Ligue 1 por un punto de ventaja sobre el sorprendente Lens y se clasificó a duras penas para los octavos de final de la Liga de Campeones tras una poco convincente victoria por 5-4 en el global de la eliminatoria contra el Mónaco. El Chelsea sin duda olfateará la sangre antes del partido de ida de los octavos de final contra el vigente campeón, que viene de caer por 3-1 en la liga ante el Mónaco.

    Cabe señalar que la situación del portero no es, ni mucho menos, el único problema al que se ha tenido que enfrentar Luis Enrique esta temporada. Casi todas sus estrellas han pasado por la enfermería en algún momento, con Doue fuera dos meses por una lesión en el muslo y Dembélé perdiéndose un total de 15 partidos hasta ahora por diversas dolencias. 

    En esta misma fase de la temporada pasada, Dembélé era una fuerza imparable, pero desde principios de año solo hemos visto destellos de su mejor forma, y parece que los problemas físicos que le afectaron en los primeros años de su carrera han vuelto. Por su parte, Fabián Ruiz solo ha disputado 13 partidos de la Ligue 1, y se echa mucho de menos su creatividad y su tendencia a irrumpir en el área en los últimos minutos.

    El PSG no ha podido encontrar un ritmo adecuado como consecuencia de estos contratiempos casi constantes en la selección. Sin embargo, seguiría estando en buena forma gracias a la sólida base que sustentó su triplete.

    No se puede subestimar la importancia de la ausencia de Donnarumma, que ha desequilibrado a todo el equipo. Luis Enrique ha hecho maravillas en la capital francesa, pero sin darse cuenta ha saboteado sus posibilidades de construir una dinastía duradera al renunciar demasiado pronto a una leyenda del club.

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0