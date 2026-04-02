Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traducido por

Cómo influirá el futuro de Marcus Rashford en los planes de fichajes del Barcelona, ahora que el gigante de La Liga busca alternativas al jugador cedido por el Manchester United

M. Rashford
Barcelona
Fichajes
Primera División
A. Ezzalzouli
Manchester United

El Barcelona se encuentra en una encrucijada crucial en lo que respecta al futuro de Marcus Rashford, que actualmente juega cedido por el Manchester United en el Spotify Camp Nou. Se han dado a conocer los objetivos alternativos del club en materia de fichajes, en caso de que decidan no hacerse con sus servicios de forma definitiva.

  • La encrucijada de Rashford en el Camp Nou

    Los planes a largo plazo del Barcelona con respecto a Rashford se acercan a un momento decisivo, ya que ESPN ha confirmado que la cláusula de rescisión del club, fijada en 30 millones de euros (25 millones de libras esterlinas/32 millones de dólares), expirará el 15 de junio. Si no se activa dicha cláusula antes de la fecha límite, la etapa de Rashford en Cataluña podría llegar a su fin de forma abrupta, lo que obligaría al club a buscar alternativas para reforzar su línea de ataque.

    • Anuncios
  • RCD Mallorca v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Abde Ezzalzouli se perfila como la principal alternativa

    En caso de que el fichaje de Rashford no salga adelante, el Barcelona ya ha identificado a una cara conocida como posible alternativa. El extremo del Real Betis Abdou Zelouzi se ha sumado a la lista de candidatos, ya que Hansi Flick busca reforzar sus opciones detrás de los veteranos Lamine Yamal y Raphinha. El internacional marroquí de 24 años es bien conocido en el Camp Nou, tras haber disputado 14 partidos con el primer equipo del Barcelona antes de fichar por el Betis en 2023 por 7,5 millones de euros, según ESPN.

    El acuerdo que llevó a Abde a Sevilla incluía una opción de recompra para el Barcelona, así como una cláusula de participación del 50 % en caso de venta. Esto hace que un posible regreso resulte financieramente atractivo para un club que sigue lidiando con delicadas restricciones en el límite salarial. Con 23 goles en 117 partidos con el Betis, Abde es considerado un jugador que encaja en el perfil que busca Flick: un extremo rápido y vertical con la habilidad individual necesaria para superar a los defensas en situaciones de uno contra uno.



  • Reestructuración de la línea de ataque

    El interés por Abde y la incertidumbre sobre Rashford forman parte de una «reestructuración del ataque» más amplia prevista para la temporada 2026-27. El campeón español está decidido a fichar al menos dos nuevos refuerzos para la delantera: un extremo especializado que aporte profundidad y un nuevo número 9, y se cree que Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, ocupa uno de los primeros puestos en su lista de deseos. La situación de los delanteros es especialmente incierta, ya que el club espera a ver cómo evolucionan las cosas con el veterano Robert Lewandowski y el internacional español Ferran Torres.

    El contrato actual de Lewandowski expira este verano y, aunque el Barça está abierto a una renovación, es probable que esta se produzca en condiciones económicas significativamente reducidas. Por su parte, según se informa, el club está dispuesto a escuchar ofertas por Torres, que tiene contrato hasta 2027 pero ha tenido dificultades para mantener un rendimiento constante.



  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Objetivos de contratación más amplios y restricciones presupuestarias

    Aunque el ataque es una prioridad, el Barcelona también está pendiente de su línea defensiva. Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, se ha identificado como el fichaje soñado para el puesto de central, aunque su precio podría resultar prohibitivo dependiendo del presupuesto definitivo del club para este verano. También han surgido otros nombres para las bandas, como Jan Virgili, del Mallorca, y Víctor Muñoz, del Osasuna, mientras el equipo de fichajes elabora una lista de planes de contingencia.

    En última instancia, la flexibilidad financiera del club determinará qué camino tomarán. La gran incógnita de los próximos meses sigue siendo si destinarán los 30 millones de euros a retener a Rashford o si reinvertirán esa suma en varios perfiles más jóvenes y de menor coste, como Abde. Con la fecha límite de junio acechando, la directiva del Barça debe decidir si el jugador del United es la piedra angular de su futuro o si se requiere un rumbo diferente para mantener su dominio en La Liga.

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE