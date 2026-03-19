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Michael HartonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Como: ha fallecido Michael Hartono, propietario del club lariano junto con su hermano Robert

Los medios de comunicación indonesios anuncian el fallecimiento del accionista mayoritario, de 86 años

Ha fallecido a los 86 años Michael Hartono, accionista mayoritario del Como junto con su hermano Robert Budi. Los hermanos Hartono son multimillonarios indonesios, que figuran entre los hombres más ricos del mundo, conocidos por haber construido un imperio en el sector del tabaco (Djarum) y por haber diversificado sus negocios en banca (BCA), electrónica (Polytron) e inmobiliaria. Desde 2019 son propietarios del Como 1907, al que han llevado de la Serie D a la Serie A y ahora se encuentra en puestos de Champions.


La noticia de su fallecimiento, publicada por Gazzetta.it, ha sido difundida por los medios de comunicación indonesios y, por el momento, no hay comunicados del club.



  • Michael Bambang Hartono fue uno de los empresarios más influyentes de Indonesia. Gazzetta.it repasa su biografía. Jugador profesional de bridge, luchó durante mucho tiempo por la inclusión de este deporte en los Juegos Asiáticos. Su equipo ganó la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de 2018. El imperio de los Hartono nació cuando su padre, Oei Wie Gwan, compró una empresa de cigarrillos en quiebra en 1950.


    Desde entonces, la empresa se ha convertido en uno de los mayores productores de cigarrillos de clavo de Indonesia. La familia Hartono posee una participación importante en el Bank Central Asia, la mayor entidad crediticia del país por capitalización bursátil, además de inmuebles de prestigio en Yakarta y la conocida marca de electrónica Polytron.



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