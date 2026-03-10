Getty
¿¡CÓMO?! Gus Poyet no entiende la impresionante racha del Tottenham en la Champions League, mientras que la leyenda de los Spurs descarta las «tonterías» de las excusas sobre la lucha por el descenso y afirma que ahora están en «gran peligro»
El Tottenham vuelve a sufrir tras poner fin a 17 años sin ganar ningún título.
El Tottenham formó parte en su momento de las polémicas conversaciones sobre la Superliga, con avances positivos fuera del campo —tras mudarse a su impresionante nuevo estadio— que se esperaba que se reflejaran en los resultados sobre el terreno de juego. Pero no ha sido así.
Ange Postecoglou puso fin a una espera de 17 años sin títulos importantes al saborear la gloria de la Europa League en 2025, pero también supervisó un 17.º puesto en la Premier League y pagó el precio de esa humillante caída en desgracia con su puesto.
Thomas Frank llegó y se fue desde entonces, y ahora Igor Tudor ocupa el puesto de entrenador interino. Ha sufrido tres derrotas consecutivas al comienzo de su mandato, lo que ha dado lugar a preguntas más incómodas sobre la dirección que están tomando los Spurs, ya que se encuentran a solo dos puestos y un punto por encima de la zona de descenso.
¿Siguen los Spurs formando parte de los «Seis Grandes» de la Premier League?
El exinternacional uruguayo Poyet pasó tres años en el Tottenham entre 2001 y 2004. Está tan desconcertado como cualquiera por la inconsistencia que están sufriendo actualmente los supuestos pesos pesados de la capital inglesa. Los Spurs aún pueden aspirar a otra corona continental esta temporada, pero corren un grave peligro de perder su estatus de primera división en su propio país.
Cuando se le preguntó si los Spurs aún pueden considerarse uno de los «seis grandes» y dignos de la Superliga, Poyet, en declaraciones a GOAL en colaboración con Casino Guru, un sitio web conocido por ayudar a los estadounidenses a encontrar los mejores pagos de casino, respondió: «No, no lo son. No lo son. Y nunca esperé que ese equipo, con esas expectativas de estar entre los seis primeros, que demuestra en la competición europea que debería estar entre los seis primeros, fuera tan malo en la Premier League.
«Intenté analizarlo mucho. Incluso en los últimos meses me metí en detalles sobre las características de los jugadores. Es decir, ¿es que las características de los jugadores se adaptan mejor a los partidos europeos que a los de la Premier League? Ya sabes, ese tipo de análisis, porque tiene que haber una razón por la que se puede rendir tan bien. Cuartos en el grupo de la Champions League. ¡Cuartos de 32! Vale, ¿cómo es posible que seamos decimosextos en la liga? ¿Es tan mala la Champions League? ¿Es realmente tan mala?».
Poyet no acepta excusas por los malos resultados en la Premier League
Poyet añadió sobre la difícil situación en la que se encuentra el Tottenham: «La situación ahora es muy sencilla. Peligro. Hace un mes dije: "Vale, no es agradable", pero ahora es peligro. Gran peligro. Y necesitan aprovechar este partido contra el Atlético de Madrid, o estos dos partidos, para encontrar algo que aportar a la Premier League.
Si no lo hacen, ya sabes, porque la gente piensa: "Vale, es una competición diferente", pero la mentalidad es la misma. En el vestuario antes del partido de hoy, los jugadores tienen la misma mentalidad que tenían el fin de semana. No es como: "Oh, ahora vamos a relajarnos y a jugar". Porque si eso ocurriera, que hoy jugaran de forma diferente a como jugaron en la Premier League, entonces sería peor. Porque entonces sabrías por qué es un problema.
Así que la cuestión es: ¿podemos hacer algo en estos partidos para conseguir la motivación y ese algo extra que la gente llama, odio esta palabra, pero la confianza? Para mí, la confianza es jugar a mi nivel, un siete, todo el tiempo. Y luego la confianza es cuando haces una chilena y la metes por la escuadra. Pero si juegas a un siete todo el tiempo, eres un jugador de la Premiership. No me vengas con tonterías como que hoy no tienes confianza, que estás en un cuatro. No, amigo mío, entonces no eres un jugador de la Premier League. No me gusta esa palabra, pero lo que quiero ver es mentalidad. El aspecto mental».
Partidos del Tottenham 2025-26: serie crucial de partidos en casa y fuera
El Tottenham se enfrentará al Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de finalde la Liga de Campeones el martes. El partido de vuelta contra el equipo de La Liga se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium el 18 de marzo, con un desplazamiento a Anfield para jugar contra el Liverpool entre medias.
Con tantos partidos importantes y tan seguidos, y con tanto en juego en cada uno de ellos, el 22 de marzo se disputará un partido en casa quepodría ser decisivo contra el Nottingham Forest, otro equipo que ocupa los últimos puestos de la tabla.
