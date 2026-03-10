¿¡CÓMO?! Gus Poyet no entiende la impresionante racha del Tottenham en la Champions League, mientras que la leyenda de los Spurs descarta las «tonterías» de las excusas sobre la lucha por el descenso y afirma que ahora están en «gran peligro»

Poyet añadió sobre la difícil situación en la que se encuentra el Tottenham: «La situación ahora es muy sencilla. Peligro. Hace un mes dije: "Vale, no es agradable", pero ahora es peligro. Gran peligro. Y necesitan aprovechar este partido contra el Atlético de Madrid, o estos dos partidos, para encontrar algo que aportar a la Premier League.

Si no lo hacen, ya sabes, porque la gente piensa: "Vale, es una competición diferente", pero la mentalidad es la misma. En el vestuario antes del partido de hoy, los jugadores tienen la misma mentalidad que tenían el fin de semana. No es como: "Oh, ahora vamos a relajarnos y a jugar". Porque si eso ocurriera, que hoy jugaran de forma diferente a como jugaron en la Premier League, entonces sería peor. Porque entonces sabrías por qué es un problema.

Así que la cuestión es: ¿podemos hacer algo en estos partidos para conseguir la motivación y ese algo extra que la gente llama, odio esta palabra, pero la confianza? Para mí, la confianza es jugar a mi nivel, un siete, todo el tiempo. Y luego la confianza es cuando haces una chilena y la metes por la escuadra. Pero si juegas a un siete todo el tiempo, eres un jugador de la Premiership. No me vengas con tonterías como que hoy no tienes confianza, que estás en un cuatro. No, amigo mío, entonces no eres un jugador de la Premier League. No me gusta esa palabra, pero lo que quiero ver es mentalidad. El aspecto mental».