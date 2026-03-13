Como, Fábregas: «Si oigo a mis jugadores hablar de la Liga de Campeones, me cabreo. Si no llegamos, ¿qué somos? ¿Unos fracasados?»

Una reflexión también sobre el estado anímico del equipo, que sale al campo como cuarto clasificado por primera vez en la liga: «Siempre hay una primera vez para todo. ¿Si pienso en ello? No, lo juro. Esta ha sido mi vida. Estar en esta situación como jugador. ¿Es diferente como entrenador? No, lo que cuenta es la mentalidad, la continuidad, el mensaje. Cuando crees y eres positivo, trabajas duro, las cosas pueden suceder. Pero vayamos poco a poco. Solo estamos al principio, no cambia nada. Si entramos, si no entramos, seguimos construyendo. Siempre mejorando, y eso no significa ganar. A veces ha pasado, pero no estaba del todo satisfecho. Vi un crecimiento importante en Palermo, estaba convencido de que íbamos a la Serie A. De que el equipo subiría. Lo sentía, por el trabajo realizado, los jugadores estaban convencidos. Y ahora veo un equipo que crece, que gana partidos que antes no sabía ganar. Eso te lo da la experiencia, insistir sin parar. Lo que no tiene el entrenador es tiempo. Hay que abrir la mente, un poco más de tiempo para consolidar la idea. En el próximo partido te juzgan. El fútbol es muy cruel con el entrenador y siempre hay que analizarlo de la manera correcta».