«Obviamente, no me imaginaba estar aquí tan pronto, pero no por eso. La vida de un entrenador se vive día a día: no podemos pensar en lo que pasará dentro de un mes o dos. Tenemos una visión, un proceso que creemos que nos puede llevar lejos dentro de tres, cuatro o cinco años. A partir de ahí hay que trabajar, creer en ello y seguir creciendo poco a poco, con todos los jugadores y con todo el club. Repito: todos somos muy jóvenes, el club, el director, el cuerpo técnico, los jugadores. Por eso debemos seguir con paciencia, valentía, humildad y trabajar mucho».

Partidos sin un delantero centro puro. ¿Es una elección para tener más control del juego y más juego de pase? «Sí, obviamente esa es una de las razones: ocupar bien el centro del campo. Tenemos jugadores de calidad, gente que en partidos como estos, donde hay mucho uno contra uno y donde será un partido muy físico, debe tener personalidad y coraje. Gente de calidad que quiere el balón y sabe manejarlo. Además, también tenemos jugadores como Smolcic y Bayer que pueden atacar bien en profundidad. He vivido muchos partidos contra bloques bajos, bloques medios que esperan, o contra equipos que marcan al hombre. Creo que el equipo sabe responder bien a todas las situaciones y veremos si hoy ocurre lo mismo y si funciona todo lo que hemos preparado».

Con Gasperini y con la Roma nunca han sido partidos fáciles. ¿Este ambiente también forma parte del partido? «Cada uno ve el fútbol de una manera diferente. Eso es lo más bonito del fútbol: se puede ganar de muchas maneras. Todos tenemos nuestra opinión, esta es la del entrenador y la respeto al cien por cien. A veces pasa que crees más en una cosa que en otra, pero nosotros debemos trabajar por nuestro camino, por nuestro crecimiento, por nuestro fútbol y por nuestra identidad. Sinceramente, no me importa mucho lo que piensen los demás, porque ellos no están aquí con nuestra visión y nuestra idea. Es otra, pero puede ser igual de ganadora. Intentemos llevarnos hoy la victoria a casa, que para mí es lo más importante».