Como, Fábregas arremete contra Gasperini: «Se marchó sin despedirse, un gesto antideportivo e irrespetuoso»

Cesc Fábregas no se lo traga y, al comentar el Como-Roma, arremete contra Gian Piero Gasperini, a quien el entrenador del Como acusa de haber abandonado el campo al final del partido sin saludarle: «Me ha parecido una actitud antideportiva —dice el español a Sky—, tanto si estoy enfadado como si me expulsan o creo que el árbitro me ha hecho una injusticia, al final del partido siempre voy a darle la mano al otro entrenador».

«Es una cuestión de respeto y deportividad, lamento lo ocurrido —añade Fábregas—, me entristece que un colega mío se marche sin saludar. Yo fui a saludarlo como siempre hago y lo vi marcharse. En el partido se lucha, pero luego nos damos la mano. Yo también he hecho cosas recientemente de las que no me siento orgulloso, pero creo que debemos dar ejemplo. Recordemos que los chicos nos siguen».