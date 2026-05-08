Cómo Endrick dominó el francés en solo cuatro meses: se desvelan los secretos de la joven promesa del Real Madrid para alcanzar la excelencia lingüística en el Lyon

La rápida adaptación de Endrick a Francia, tras dejar temporalmente el Bernabéu, impresiona: ha marcado ocho goles en 19 partidos. Después de dominar inglés y español en el Real Madrid, este joven de 19 años ahora añade francés a su repertorio lingüístico.

Llegó en enero al Groupama Stadium y ya se ha integrado a la cultura local. Thiago Freitas, director de operaciones de Roc Nation —la agencia que gestiona su carrera—, dijo a UOL que este avance se basa más en su dedicación y curiosidad que en métodos secretos.

Su fichaje por el Lyon buscaba garantizarle un lugar en la lista del Mundial, objetivo que se confirmará el 18 de mayo, cuando Carlo Ancelotti anuncie la convocatoria.