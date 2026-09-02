A la vuelta del siglo XXI, el Brighton se vio sufriendo por la propia existencia del club. Esa amenaza acabó siendo rechazada, pero tuvo que soportar una etapa como nómada del fútbol tras dejar el Goldstone Ground, pasando brevemente por Gillingham y recalando finalmente en el entorno, ni mucho menos ideal, del Withdean Stadium, que era una instalación de atletismo construida específicamente para ello.

Bloom, que era seguidor del club de toda la vida, apareció en escena en 2009. Ayudó a sacar adelante los planes de lo que ahora es el impresionante Amex Stadium, al tiempo que supervisó un ascenso desde la League One hasta la Premier League a lo largo de siete temporadas. Los últimos nueve años los ha pasado como equipo de la máxima categoría.

El Brighton vuelve a volar hacia Europa, tras haberse clasificado para la Conference League, y pocos podrían haber predicho que se alcanzarían tales cotas cuando andaba buscando fondos para fichajes y permisos urbanísticos para el estadio hace poco más de dos décadas.