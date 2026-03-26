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Como, el director deportivo Ludi sobre el futuro de Nico Paz: «Hay muchas posibilidades de que se quede con nosotros, Europa nos favorece». Y sobre Fábregas..

Como
Fichajes
N. Paz
Cesc Fàbregas

El director deportivo del Como habla sobre el futuro de dos pilares del club lariano

El director deportivo del Como hace soñar a los aficionados larianos: «Hay muchas posibilidades de que Nico Paz se quede con nosotros un año más». Así lo afirma Carlalberto Ludi, quien, en una entrevista concedida a Radio Radio Lo Sport, ha acallado los rumores del mercado que apuntaban a que el mediapunta argentino se marcharía de Italia.

Estas son las declaraciones del director deportivo italiano: «Siempre es lo mismo, no podemos controlar la voluntad de los demás. Estamos muy contentos con él y él está muy contento con nosotros. Una posible participación en competiciones europeas jugaría a nuestro favor. Las probabilidades de que se quede siguen siendo altas hoy en día, a pesar de que hay un Mundial que tener en cuenta».

Recordemos que, en la actualidad, los derechos de Nico Paz pertenecen al Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra para traerlo de vuelta al club el próximo verano: será válida en el mercado de fichajes de verano de 2026 por un importe de 9 millones de euros, mientras que ascenderá a 11 en el de 2027. Según informa el diario español Marca, los blancos ejercerán obligatoriamente en verano la opción de compra del jugador nacido en 2004, ya que con poco dinero pueden hacerse con un jugador que hoy vale entre 60 y 70 millones de euros. Sin embargo, contrariamente a lo informado por el diario español, el director deportivo del Como está convencido de que Nico Paz puede quedarse en Italia al menos un año más, especialmente en caso de clasificarse para la Champions. A continuación, otras declaraciones del director deportivo del equipo lariano:

  • EL FUTURO DE FABREGAS

    «Ya hemos hablado varias veces. En este momento estamos en sintonía; hay una coincidencia total entre lo que él quiere hacer y lo que quiere el Como. Queremos seguir creciendo, ponemos a su disposición todos los recursos necesarios. Mientras no surja nada extraordinario en el mercado que le concierna, seguiremos adelante juntos. Podemos hablar de lo que nosotros le ofrecemos a él y no de lo que otros puedan ofrecerle. En este momento no tenemos ningún temor de que pueda abandonarnos».

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  • LIGA DE CAMPEONES Y COPA DE ITALIA

    «Son dos hitos históricos para el club, no podemos ni queremos elegir. Somos jóvenes, fuertes, trabajadores, tenemos ganas de jugar y de esforzarnos, así que... Ya dije en octubre o noviembre que nuestro objetivo es ganar todos los partidos, esa es la mentalidad del entrenador. Por supuesto, puede que no sea posible, pero ante dos objetivos no podemos elegir. Haremos todo lo posible por conseguirlos ambos».

  • LA TEMPORADA

    «Nunca hubiéramos imaginado estar donde estamos, solo podíamos soñarlo. Trabajamos para crecer y mejorar; estábamos seguros de que este equipo tenía mucho potencial y de que Cesc Fábregas era un genio a la hora de sacar lo mejor de estos chicos. Soñamos con el cuarto puesto, pero aún nos queda un largo camino por recorrer».

  • EL MERCADO Y LOS ITALIANOS

    «¿Los italianos? El tema es un poco más complejo... Hay dinámicas financieras que limitan las inversiones de capital extranjero en el fútbol italiano, y además hay una cuestión metodológica... En España se identifican más con el tipo de fútbol que practicamos nosotros. Además, los jugadores de 2004 o 2005 que hemos fichado ya han jugado en equipos de primera división de la Serie A; en nuestro país nos cuesta encontrarlos. Estamos invirtiendo mucho en el carácter italiano en las categorías inferiores para que estén preparados en el futuro. Hay un equipo de trabajo mucho más amplio de lo que se podría pensar. Tenemos un primer filtro estadístico, luego otros cinco... Los ojeadores deben entender si encaja con lo que está haciendo Fábregas, luego si técnicamente es compatible con nosotros; tenemos un perfil del carácter del jugador dentro del partido, comprobamos las lesiones y, por último, el carácter de la persona. Después, los nombres se nos proponen a mí y a Fábregas, y elegimos al que consideramos mejor».


  • SOBRE EL TÍTULO

    «Creo que el Inter lo tiene todo para ganar el Scudetto. Es el equipo mejor preparado, no veo por qué hay tanta preocupación. Nosotros nos centraremos en nuestro destino, y que gane el mejor, pero el Inter es el favorito».

  • ENTRE LA JUVE Y LA ROMA

    «No me haga elegir entre una u otra, porque ambas son muy peligrosas. Contamos con un arma más: un entrenador joven, pero con un gran futuro, que es competente y está gestionando este momento como un técnico experimentado. Quedan muchos partidos por disputar, pero Fábregas es nuestra baza».

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