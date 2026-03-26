Como, el director deportivo Ludi sobre el futuro de Nico Paz: «Hay muchas posibilidades de que se quede con nosotros, Europa nos favorece». Y sobre Fábregas..

El director deportivo del Como hace soñar a los aficionados larianos: «Hay muchas posibilidades de que Nico Paz se quede con nosotros un año más». Así lo afirma Carlalberto Ludi, quien, en una entrevista concedida a Radio Radio Lo Sport, ha acallado los rumores del mercado que apuntaban a que el mediapunta argentino se marcharía de Italia.

Estas son las declaraciones del director deportivo italiano: «Siempre es lo mismo, no podemos controlar la voluntad de los demás. Estamos muy contentos con él y él está muy contento con nosotros. Una posible participación en competiciones europeas jugaría a nuestro favor. Las probabilidades de que se quede siguen siendo altas hoy en día, a pesar de que hay un Mundial que tener en cuenta».

Recordemos que, en la actualidad, los derechos de Nico Paz pertenecen al Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra para traerlo de vuelta al club el próximo verano: será válida en el mercado de fichajes de verano de 2026 por un importe de 9 millones de euros, mientras que ascenderá a 11 en el de 2027. Según informa el diario español Marca, los blancos ejercerán obligatoriamente en verano la opción de compra del jugador nacido en 2004, ya que con poco dinero pueden hacerse con un jugador que hoy vale entre 60 y 70 millones de euros. Sin embargo, contrariamente a lo informado por el diario español, el director deportivo del Como está convencido de que Nico Paz puede quedarse en Italia al menos un año más, especialmente en caso de clasificarse para la Champions. A continuación, otras declaraciones del director deportivo del equipo lariano: