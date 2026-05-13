Según Sport Bild, se trata de Bazoumana Touré, del TSG Hoffenheim. El club alemán recibió a principios de mayo una solicitud para valorar su traspaso.
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Como el Colonia no cede a Said El Mala, el Brighton & Hove Albion busca otro talento de la Bundesliga
El Brighton recibió varias negativas del Colonia por El Mala. Según se sabe, los «corderos» piden 50 millones de euros por el jugador de 19 años. El Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, no quiere pagar más de 35 millones y, según el Kölner Stadt-Anzeiger, ya se retiró de las negociaciones. Antes, se había informado de un acuerdo verbal entre el jugador, su hermano Malek, sus padres y el Brighton para un traspaso en verano.
Chelsea y Newcastle siguen al jugador, mientras que el Bayern, aunque vigilante, no parece dispuesto a presentar oferta. Según varios medios, los bavaros priorizan a Anthony Gordon (Newcastle) y Yan Diomande (RB Leipzig), y ya tendrían luz verde del comité liderado por Uli Hoeneß para fichar al primero.
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Al parecer, el Liverpool también está interesado en Touré
Desde hace tiempo se vincula a Touré con el Liverpool FC como posible sucesor de Mohamed Salah, cuyo contrato, a punto de expirar, no será renovado. Con 17 participaciones en goles en 29 partidos de la Bundesliga, este jugador de 20 años ha contribuido de manera decisiva a que el TSG siga teniendo opciones de clasificarse para la Liga de Campeones en la última jornada. El marfileño, fichado en 2025 del Hammarby IF por unos diez millones de euros, tiene contrato hasta 2029 sin cláusula de rescisión.
El Hoffenheim es quinto, igualado a puntos con el Stuttgart, y necesita que el Eintracht de Fráncfort le ayude. Si los suabos tropiezan, el TSG aún puede superarlos. Los de Kraichgau visitan al Gladbach. El VfB cuenta con cinco goles más a favor.
Estadísticas: comparación entre Said El Mala y Bazoumana Touré
Estadísticas Said El Mala Bazoumana Touré Partidos 35 31 Goles 12 5 Asistencias 5 12 Minutos jugados 1.958 2.449