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Muhammad Zaki

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Cómo el Barcelona puede hacer historia en la Liga en el Clásico contra el Real Madrid

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Barcelona vs Real Madrid

El Barcelona está a un paso de un hito histórico: recibir al Real Madrid en el Spotify Camp Nou y, por primera vez en la rivalidad, asegurar matemáticamente el título de Liga ante su mayor rival.

  • Una cita con el destino

    Todo está listo para una noche memorable en Cataluña, donde el Barcelona se prepara para enfrentarse al Real Madrid con la oportunidad de proclamarse campeón de España. Con 11 puntos de ventaja sobre su rival en lo más alto de la tabla, una victoria el domingo les daría el título de La Liga 2025-26. Nunca antes, en la larga historia de esta rivalidad, el Barcelona había podido asegurar el título en un Clásico, según MARCA.

    Las expectativas son altísimas en el estadio, recientemente remodelado. La última vez que los blancos visitaron este campo, en marzo de 2023, cayeron 2-1 con Xavi en el banquillo. Ahora, bajo Hansi Flick, el ambiente vibra ante un posible golpe final. Un empate bastaría para el título, pero el club busca una victoria que confirme su dominio nacional.

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    En busca de un récord histórico de victorias en el Clásico

    Más allá del trofeo de La Liga, un hito estadístico podría cambiar el equilibrio de poder en el fútbol español. En competiciones oficiales, el Madrid tiene 106 victorias y el Barcelona 105; ganar en casa este fin de semana igualaría la cuenta histórica. Es la ocasión perfecta para que el equipo catalán elimine un déficit de años y celebre el título.

    Además, el impulso está de su lado: Flick ha convertido el Spotify Camp Nou en una fortaleza, con 17 victorias en 17 partidos, 52 goles a favor y solo nueve en contra. Esa solidez los convierte en el local más temido de Europa.

  • Las dificultades del Real Madrid fuera de casa

    Mientras el Barcelona brilla en casa, al Real Madrid le cuesta fuera. El equipo de Álvaro Arbeloa ha perdido tres y empatado cuatro de sus 17 partidos como visitante, lo que ha ampliado la ventaja azulgrana en la cima.

    Además, el Barça ya ganó la Supercopa de España en Arabia Saudí y conoce el camino. Con un vestuario madridista tensionado, los azulgranas no piensan ceder: no pierden un Clásico liguero en casa desde octubre de 2023 y no quieren que acabe ahora.

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    Un mosaico y una celebración en ciernes

    Para celebrar la posible conquista del título, Barcelona prepara un gran espectáculo visual. Según MARCA, el club instalará un mosaico gigante para recibir a los jugadores y recrear el ambiente intimidante de otras finales memorables. Las entradas se han convertido en el artículo más codiciado de la ciudad, con una demanda que supera el aforo del estadio.

    De confirmarse el título, la ciudad estallará en celebraciones, aunque el desfile oficial se prevé para el lunes 11 de mayo. Mientras, Flick y su plantilla se centran en los 90 minutos ante un Madrid dispuesto a evitar ser comparsa de la fiesta azulgrana.

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