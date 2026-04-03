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«Como cuando la WWE llega a la ciudad»: ¿Ha alcanzado su punto álgido la fiebre por Lionel Messi en la MLS? Preguntas para la superestrella del Inter Miami y su gira «GOAT»
Messi llena los estadios mientras los precios de las entradas se disparan
El ocho veces ganador del Balón de Oro sigue llenando los estadios de toda Norteamérica, lo que lleva a muchos equipos rivales a trasladarse a recintos más grandes —los que ocupan las franquicias de la NFL— cada vez que Messi y el Inter de Miami les visitan.
Las entradas siguen vendiéndose a un ritmo notable, pero los precios ya no están tan inflados como antes, tras la llegada de Messi al sur de Florida durante el verano de 2023. Los invitados de primera fila se han convertido en algo habitual en las gradas, aunque al principio no estaba claro cuánto tiempo pasaría el internacional argentino en Estados Unidos.
Tras saborear los triunfos como MVP y en la MLS Cup, se ha comprometido con un contrato hasta 2028. Eso significa que ya no hay una carrera caótica por ver al mejor de todos los tiempos saltar al campo, y se sugiere que la burbuja de Messi —aunque no está lista para estallar— no va a crecer más.
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¿Ha alcanzado su punto álgido el interés por Messi en la MLS?
Esa es la opinión del exportero de la selección estadounidense y estrella de la MLS Keller, quien ha declarado a Jackpot City Casino: «[El efecto Messi] sin duda ha alcanzado su punto álgido, porque se llegó a una situación en la que nadie sabía cuánto tiempo iba a seguir jugando en la liga.
«Conocía a mucha gente con suficiente dinero como para poder llevar a sus hijos a un partido del Inter de Miami, porque no sabes si podrás volver a ver a Messi. Es como cuando la WWE llega a la ciudad, o cuando llega el Supercross. ¿Se está construyendo algo para una base de aficionados semana tras semana?»
¿Debería la MLS eliminar las normas sobre el tope salarial?
Messi ha contribuido a atraer a otros nombres muy conocidos a la MLS, como Heung-min Son y Thomas Müller, y se prevé que lleguen más. Actualmente negocia el contrato más lucrativo del fútbol estadounidense.
Se ha afirmado que la MLS debería plantearse relajar las normas del tope salarial en algún momento, permitiendo invertir más dinero en fichajes estrella, pero Keller no está convencido de que ese sea el camino a seguir, ya que el gasto excesivo se convertiría en una amenaza evidente.
Keller añadió sobre las cuestiones que hay que abordar: «Lo que yo haría no es necesariamente eliminar el tope salarial. La forma en que funciona la MLS ahora es que tienes a estos jugadores designados, tienes a estos jugadores de asignación específica. Lo que eso realmente supone es que, cuando fichas a alguien a quien estás pagando, en realidad no hay otra competencia en la plantilla.
«El problema entonces es que dices: “Vale, este jugador gana 250 000 dólares y este otro gana 2,5 millones, y no hay forma, dentro del límite salarial, de recompensar al que gana 250 000 dólares cuando supera al que gana 2,5 millones. No puedo dejar que el otro le supere, porque quedaré en ridículo ante mi propietario si no alineo al jugador al que le pago diez veces más».
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El Inter Miami y Messi se trasladan al Nu Stadium
Tras el último parón internacional —en el que Messi disputó la que podría haber sido su última partido en suelo argentino—, el Inter Miami volverá a la competición nacional el sábado, cuando reciba al Austin FC. El partido se disputará en el Nu Stadium, que abrirá sus puertas por primera vez.