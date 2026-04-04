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«Como cualquier otro trabajo»: Kevin De Bruyne, exjugador del Manchester City y actual jugador del Nápoles, da a entender que ha dejado de sentir pasión por el fútbol «después de 30 años»
Ya no me gusta el juego
De Bruyne se ha sincerado sobre su relación con el fútbol, que ha ido evolucionando, y ha dado a entender que la chispa inicial que sintió de joven se ha ido apagando inevitablemente. Tras pasar años en la élite del fútbol europeo con el Manchester City antes de fichar por un equipo italiano, el centrocampista cree que es natural que su entusiasmo cambie al entrar en la recta final de su carrera. El belga, que ahora lleva la batuta del Nápoles en la Serie A, comparó el fútbol profesional con cualquier otra profesión en la que el interés puede variar con el tiempo.
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«No creo que siga amando el fútbol»
Cuando se le preguntó si seguía amando este deporte tanto como cuando empezó, De Bruyne ofreció una valoración sorprendentemente sincera de su motivación actual. «No creo que siga amando el fútbol tanto como al principio», declaró De Bruyne a *Gazzetta dello Sport*. «Pero supongo que es normal después de 30 años. A veces pasa que pierdes un poco de interés, como en cualquier trabajo, supongo. Tampoco sé qué voy a hacer cuando termine mi carrera. Primero quiero disfrutar de mi familia, porque han hecho muchos sacrificios».
La vida en el Nápoles con Conte
El veterano centrocampista también se refirió a las exigencias físicas que supone jugar a las órdenes de Antonio Conte. Desde su llegada a Nápoles, De Bruyne ha tenido que adaptarse a las sesiones de entrenamiento, famosas por su dureza, y a la disciplina táctica del técnico italiano. A pesar de la intensidad, De Bruyne insistió en que se ha adaptado bien a la vida en el sur de Italia tras su etapa de una década en la Premier League. «Quería seguir jugando al más alto nivel y en el Nápoles se me ofrecía la posibilidad de hacerlo. Así que fue la mejor opción para todos. Tengo que intentar ser feliz en mi trabajo y en mi vida. No fue fácil cambiar después de diez años en Manchester, pero ahora nos hemos adaptado, estamos bien. Y todos estamos contentos», afirmó.
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Planes de futuro y jubilación
Aunque su pasión por el deporte pueda estar convirtiéndose en una obligación profesional, De Bruyne aún no está listo para colgar las botas. Sigue comprometido con su contrato en el Estadio Diego Armando Maradona, aunque admitió que su futuro tras la carrera deportiva sigue siendo una incógnita. «¿Podría ser el Nápoles mi último equipo? No lo sé, ahora mismo no pienso en eso. Creo que aún puedo jugar unos años más; cuando el cuerpo me diga que pare, lo haré. Pero, por ahora, me siento bien».