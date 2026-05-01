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Cómo Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford facilitaron el juego a Bruno Fernandes: el rey de las asistencias del Manchester United analiza sus duplas más productivas
En busca de un hito en la Premier League
El capitán del United está a punto de superar el récord de 20 asistencias en una temporada, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Tras un arranque lento en la temporada 2025-26, Fernandes ha sumado 19 asistencias en sus últimos 24 partidos, a un ritmo de una cada 109 minutos. Su asistencia 70, lograda el lunes, refuerza su condición de mejor creador de la división desde su llegada en 2020.
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Adaptarse al movimiento de élite
En una entrevista con Opta, el jugador de 31 años recordó sus mejores combinaciones en Old Trafford y destacó cómo los movimientos inteligentes de Ronaldo y Rashford facilitan su labor como creador de juego.
Al describir las carreras de sus compañeros que guían su pase, explicó: «A Rashy [Marcus Rashford] le gusta que le sirvan el balón a la espalda, en el espacio. Cristiano [Ronaldo] realiza diagonales detrás de los defensas, así que yo siempre busco ese pase a la espalda.
Cuando juegas más retrasado y tienes compañeros entre líneas, solo debes poner el balón de la mejor forma para que rematen o asistan al otro 10 o al delantero”.
De goleador a creador
Bajo la dirección de Michael Carrick, Fernandes ha pasado de ser el principal peligro ofensivo a actuar como un cerebro técnico con libertad en la banda derecha. El centrocampista atribuye este cambio a que los rivales ya lo conocen y a las instrucciones tácticas de su entrenador.
Explicó: «Se trata de espacios. Con los años, los equipos te conocen mejor y te dejan menos libertad que cuando llegaste. Ahora me muevo más por esa zona con Michael; él no quiere que me quede estancado en el centro, así que me pide que busque ese hueco».
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Último esfuerzo para batir el récord
Los recientes fichajes del United —Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Sesko— ofrecen a Fernandes el apoyo ideal para mantener su racha creativa en la recta final de la temporada. A falta de cuatro partidos, el capitán está en buena posición para batir el récord histórico, sobre todo gracias al gran desborde de Mbeumo y Sesko por detrás de las líneas rivales. Los próximos encuentros, empezando por el gran duelo en casa contra el Liverpool en Old Trafford el domingo 3 de mayo, serán la prueba de fuego para un United que por fin ha encontrado su puntería bajo la dirección de Carrick.