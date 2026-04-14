Cómo afectará la salida de Matt Crocker de la Federación Estadounidense de Fútbol a las selecciones masculina y femenina, y al fútbol estadounidense

Matt Crocker deja la Federación Estadounidense de Fútbol. La noticia ha sorprendido a todos. A pocas semanas del mayor evento de la federación, el director deportivo se marcha.

Tras tres años intensos en el cargo, su legado aún tardará en evaluarse. Gran parte de su labor consistió en sentar bases para este Mundial y para el futuro. Ahora asumirá un reto similar con Arabia Saudí, que inicia los preparativos para su Mundial de 2034.

Su influencia trasciende la Copa del Mundo: fue pieza clave en la toma de decisiones de la federación y marcó la trayectoria de las selecciones masculina y femenina. Desde la contratación de entrenadores hasta las instalaciones de entrenamiento, su huella se siente en todos los niveles del fútbol estadounidense.

Ahora que se va, ¿qué se recordará de su gestión? ¿Cuáles fueron los mejores momentos y cuáles decepcionaron? GOAL analiza su salida y lo que viene.