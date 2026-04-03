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Abdukodir Khusanov Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

Cómo Abdukodir Khusanov se recuperó para convertirse en el nuevo ídolo del Manchester City, y cómo encaja en la defensa del futuro del club

Analysis
Manchester City
A. Khusanov
Premier League
Copa
Manchester City vs Liverpool
FEATURES

Pocas horas después de la victoria de su equipo en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal, los aficionados del Manchester City, con los ojos legañosos, se subieron al tren Avanti West Coast que los llevaba de vuelta desde Londres Euston a Manchester, y solo había un nombre en boca de todos. Pero no era el de Nico O’Reilly, el jugador de la cantera que había dado la victoria. «¡¿Qué tal está [Abdukodir] Khusanov?!», exclamó uno. «¡Es una auténtica bestia!», fue la respuesta. Estaba claro que los fieles seguidores del City tenían un nuevo héroe de culto.

El entusiasmo desenfrenado de los aficionados por aquel discreto internacional uzbeko, capaz de realizar entradas demoledoras, continuaba mientras el tren, que pronto empezó a parecerse a los últimos días de Roma, aceleraba hacia el norte. «Los uzbekos lo adoran, es su Gareth Bale», se oyó comentar.

Y luego hubo un momento de reconocimiento hacia las personas que habían descubierto esta joya en el Lens y lo habían traído al City por 31 millones de libras en enero de 2025: «¡Menudo trabajo han hecho nuestros ojeadores!».

Esos ojeadores pueden estar sin duda orgullosos de que Khusanov, que es sin duda el mejor fichaje que hizo el City en enero de 2025 en medio de una ola de gastos de 180 millones de libras, pueda pasar a la historia como uno de los fichajes más acertados de Txiki Begiristain en sus 13 años en el club antes de marcharse en 2025.

Khusanov solo había disputado 31 partidos con el Lens cuando se produjo el fichaje, e incluso menos cuando el City comenzó a vislumbrar su potencial. Su fichaje se produjo gracias a la colaboración de toda la red de ojeadores del City, ya que los que se encontraban en Francia quedaron inmediatamente impresionados al ver a Khusanov en acción, creyendo que era un joven jugador con mucho potencial y cualidades que podrían llevarlo muy lejos.

Descrito como muy agresivo, pero en el buen sentido, causó una gran impresión en toda la red de ojeadores del City, y se hizo un gran esfuerzo para ficharlo el pasado mes de enero, justo cuando clubes como el Newcastle, el Real Madrid y el Manchester United empezaban a mostrar interés.

Khusanov tiene todas las cualidades que adoran los aficionados al fútbol inglés: velocidad, agresividad, potencia y pasión. Y cuando el City se ha visto en desventaja en los partidos, pocas imágenes han sido más emocionantes que ver a Khusanov persiguiendo a su rival y lanzándose en una entrada para recuperar el balón.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Golpea como un tren

    El uzbeko protagonizó uno de los momentos clave al principio de la final cuando se abalanzó sobre Kai Havertz y le quitó el balón, mientras que Khusanov deleitó más tarde a la afición del City con una entrada de las más contundentes sobre Viktor Gyokeres.

    La entrada al delantero del Arsenal recordó una cita del periodista Narzulla Saydullaev, quien dijo: «En Uzbekistán se dice que ser atropellado por un tren o por Abdukodir es lo mismo».

    En el anterior partido del City contra el Real Madrid, Khusanov dio a los aficionados del City algo a lo que aferrarse en una noche por lo demás sombría, haciendo gala de su ya famosa velocidad de recuperación al perseguir tanto a Vinicius Jr. como a Brahim Díaz. También desempeñó un papel importante en la increíble victoria del City en Liverpool en febrero, neutralizando la doble amenaza de Mohamed Salah y Hugo Ekitike antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego por una conmoción cerebral.

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    «Tan rápido»

    La velocidad de Khusanov es su mayor baza. El Observatorio del Fútbol delCIES lo describió recientemente como el defensa central más rápido de la Liga de Campeones. Además, cuenta con la capacidad pulmonar necesaria para realizar una carrera de recuperación tras otra, con una media de 17,85 sprints por cada 90 minutos, la cifra más alta entre todos los defensas centrales de la Premier League.

    Su ritmo de recuperación lo hace especialmente valioso para Guardiola, cuyo equipo juega con una línea defensiva cada vez más adelantada tras contratar el verano pasado a Pep Lijnders, el antiguo asistente de Jurgen Klopp.

    Guardiola ha dicho en repetidas ocasiones que Khusanov es «muy rápido», pero también ha destacado la inteligencia futbolística del joven: «Normalmente, cuando un jugador tiene físico, significa que no tiene que usar la cabeza. Él tiene ambas cosas. Por eso está mejorando con el balón y siempre me anima pensar que seguirá mejorando».

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resiliencia mental

    Otro aspecto que merece la pena destacar es la fortaleza mental de Khusanov. Tuvo un comienzo de pesadilla en el City: cometió un error garrafal que propició un gol en su debut contra el Chelsea, al calcular mal un salto en un duelo aéreo con Nicolas Jackson y, a continuación, agacharse ingenuamente para cabecear el balón hacia el portero Ederson, lo que permitió a Jackson aprovechar la ocasión y asistir a Noni Madueke para que marcara.

    Un minuto después, Khusanov recibió una tarjeta amarilla antes de dejar en juego a Cole Palmer, pero se recompuso y realizó un bloqueo espectacular para impedir que Jadon Sancho marcara. Posteriormente, Khusanov se arriesgó a ser expulsado con otra entrada descuidada, y Guardiola tomó medidas preventivas al sustituirlo al comienzo de la segunda parte.

    Recibió una ovación entusiasta de los aficionados del City, pero parecía más por compasión que por otra cosa. En la retransmisión de Sky Sports, Gary Neville dijo que «le daban ganas de llorar por el chico».

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fuera del foco de atención

    Las cosas no se le pusieron más fáciles al joven, ya que Kylian Mbappé y Vinicius le dejaron en evidencia en su debut en la Liga de Campeones contra el Real Madrid; el exportero de la selección inglesa Paul Robinson llegó a afirmar que Khusanov «se había quedado paralizado como un conejo ante los faros de un coche». Un mes después, marcó un gol en propia puerta en el empate en casa contra el Brighton.

    Ese fue el último partido de liga que Khusanov disputaría en la temporada 2024-25, y ni siquiera fue convocado en la plantilla del City para sus cuatro últimos encuentros. Así, cuando Vitor Reis —que había llegado al mismo tiempo que él y por un traspaso casi idéntico— fue cedido al Girona en verano, era tentador preguntarse si Khusanov también se beneficiaría de una etapa temporal en otro equipo. Pero aprovechó bien su tiempo fuera del foco de atención, dedicando cuatro horas a la semana a aprender inglés.

    «No habla como William Shakespeare, pero cada vez lo hace mejor», dijo Guardiola recientemente. «Entiende lo que queremos y cada vez mejora más. Es muy inteligente. Creo que puede mejorar; siempre tiene la mente abierta. He dicho que el Manchester City tiene un jugador y un defensa central para muchos, muchos años».

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una plantilla con profundidad

    Tras un año de cambios, la zaga del City goza de excelente salud, compuesta por cuatro jugadores excepcionales: Rubén Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol (el croata lleva de baja desde enero por una fractura en la pierna) y Khusanov.

    La pregunta es qué pareja acabará prefiriendo Guardiola —o quienquiera que le suceda—. Khusanov se enfrenta al reto de desbancar a Dias, el defensa más experimentado del City, y al último fichaje, Guehi, como la pareja titular actual. Gvardiol había vuelto al centro antes de su lesión, pero cuenta con una amplia experiencia jugando como lateral izquierdo y, por lo tanto, aún podría ocupar un puesto en la banda.

    Khusanov también puede jugar como lateral derecho, lo que hizo con eficacia en la victoria por 3-0 sobre el Manchester United en septiembre, aunque no tan bien en el partido de ida contra el Real Madrid. Dado que el City está acostumbrado a disputar 60 o más partidos por temporada, necesita una defensa con profundidad, y Khusanov va a resultar muy útil para su continua lucha en todos los frentes.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    «Una brújula que marca el camino»

    El jugador no parece tener aires de grandeza y es poco probable que se queje por no jugar todos los partidos. Guardiola reveló que Khusanov no lleva neceser a los partidos, ya que su único objetivo es jugar. Su anterior club, el Lens, también quedó impresionado por su madurez tras ficharlo por solo 100 000 € cuando tenía 19 años.

    «Me sorprendió que pareciera y jugara como si no tuviera 19 años, sino 25», dijo el entonces entrenador Franck Haise. «Se comporta como un jugador adulto ya formado. Nos sorprendió con su habilidad técnica y su potencia física».

    El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro —el último defensa en ganar el Balón de Oro tras capitanear a Italia hasta la gloria en el Mundial de 2026—, calificó a Khusanov como «sin duda uno de los jugadores más representativos de la selección nacional, un líder a seguir a pesar de tener solo 22 años. Una especie de brújula que señala el camino».

    Khusanov puede parecer tímido y de pocas palabras, pero sus acciones, ya sea lanzándose contra los rivales o realizando entradas a toda velocidad, hablan por sí solas. Y la gente está prestando atención. Los animados aficionados del City que viajan en el tren pueden esperar muchos más momentos para saborear de su propio «asesino de cara de niño».

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