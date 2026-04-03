Cómo Abdukodir Khusanov se recuperó para convertirse en el nuevo ídolo del Manchester City, y cómo encaja en la defensa del futuro del club

El entusiasmo desenfrenado de los aficionados por aquel discreto internacional uzbeko, capaz de realizar entradas demoledoras, continuaba mientras el tren, que pronto empezó a parecerse a los últimos días de Roma, aceleraba hacia el norte. «Los uzbekos lo adoran, es su Gareth Bale», se oyó comentar.

Y luego hubo un momento de reconocimiento hacia las personas que habían descubierto esta joya en el Lens y lo habían traído al City por 31 millones de libras en enero de 2025: «¡Menudo trabajo han hecho nuestros ojeadores!».

Esos ojeadores pueden estar sin duda orgullosos de que Khusanov, que es sin duda el mejor fichaje que hizo el City en enero de 2025 en medio de una ola de gastos de 180 millones de libras, pueda pasar a la historia como uno de los fichajes más acertados de Txiki Begiristain en sus 13 años en el club antes de marcharse en 2025.

Khusanov solo había disputado 31 partidos con el Lens cuando se produjo el fichaje, e incluso menos cuando el City comenzó a vislumbrar su potencial. Su fichaje se produjo gracias a la colaboración de toda la red de ojeadores del City, ya que los que se encontraban en Francia quedaron inmediatamente impresionados al ver a Khusanov en acción, creyendo que era un joven jugador con mucho potencial y cualidades que podrían llevarlo muy lejos.

Descrito como muy agresivo, pero en el buen sentido, causó una gran impresión en toda la red de ojeadores del City, y se hizo un gran esfuerzo para ficharlo el pasado mes de enero, justo cuando clubes como el Newcastle, el Real Madrid y el Manchester United empezaban a mostrar interés.

Khusanov tiene todas las cualidades que adoran los aficionados al fútbol inglés: velocidad, agresividad, potencia y pasión. Y cuando el City se ha visto en desventaja en los partidos, pocas imágenes han sido más emocionantes que ver a Khusanov persiguiendo a su rival y lanzándose en una entrada para recuperar el balón.